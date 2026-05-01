Max Verstappen heeft donderdag in Miami nog even kort gereflecteerd op de gevaren van autosport, naar aanleiding van het recente dodelijke ongeval tijdens de kwalificatierace voor de 24 Uur van de Nürburgring waar hij zelf ook aan deelnam en de harde crash van vader Jos Verstappen, afgelopen weekend bij de Rally van Wallonië. “Er speelt altijd een element van pech mee”, aldus Max Verstappen.

“Dat maakt niet uit. Je kunt gewoon iets op de verkeerde manier raken en dan maakt het niet uit hoe veilig auto’s zijn, dan kan het nog steeds misgaan”, reageerde Max Verstappen op een gestelde vraag tijdens zijn mediasessie of Formule 1-auto’s veiliger zijn dan bijvoorbeeld GT-auto’s of rally-auto’s.

Lees ook: Jos Verstappen daagt zoon Max uit tot rally-avontuur: ‘Moet het gewoon een keer doen’

Max Verstappen: “Ik kan vanavond teruggaan naar het hotel en een douche nemen. Maar als het glad is, kan ik uitglijden en mijn nek breken. Dus ja, er schuilt altijd gevaar in veel dingen die je doet. Ik denk nog steeds dat fietsen in Amsterdam ook heel lastig kan zijn, want je kan bijvoorbeeld aangereden worden door een bus. Maar ja, racen is en blijft ook gevaarlijk. Soms heb je gewoon pech. En op sommige momenten word je daar dan weer mee geconfronteerd en dat kan heel verdrietig zijn.”

Lees hier alles over de GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.