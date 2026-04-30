Max Verstappen staat na vijf weken weer aan de vooravond van een volgende Grand Prix: de GP Miami. De Nederlander is voorzichtig optimistisch voorafgaand aan het sprintweekend, ook al kende Red Bull een moeizame seizoenstart. ‘Hopelijk kunnen we wat dichter bij de top-drie komen’, onthult hij zijn doel voor het raceweekend, waarvoor hij ook een speciale roze helm meeneemt.

Vijf weken lang stond er geen Formule 1-race op de planning, maar voor een filmdag op Silverstone mocht Max Verstappen alsnog even in de RB22 plaatsnemen. “Het voelt goed om na een korte pauze weer in de auto te zitten”, vertelt de wereldkampioen over zijn testdag op Silverstone in de voorbeschouwing. “Hoewel het een filmdag is, is het leuk om iedereen weer te zien. Het is altijd prettig om weer bij het team te zijn en weer te wennen aan de snelheden in de Formule 1-auto voordat we naar Miami gaan. In dat opzicht was het dus een goede dag voor mij.”

‘Team heeft hard gewerkt’

De GP Miami belooft een belangrijk weekend te worden voor Red Bull. Het team hoopt na drie tegenvallende Grands Prix vanaf de race in Florida het tij weer te keren. Teambaas Laurent Mekies liet eerder al weten dat de renstal al een ‘stap vooruit heeft gezet met het oog op de nieuwe regels vanaf Miami’. Vanaf de Grand Prix in Florida gelden namelijk de nieuwe regelwijzigingen. Volgens meerdere bronnen zou daarnaast Red Bull het overgewicht van de RB22 van twaalf kilogram naar zes tot zeven kilogram hebben teruggebracht.

Verstappen beaamt het harde werk van de Oostenrijkers. “Ik weet dat we een behoorlijk lange pauze hebben gehad, maar het was eigenlijk geen echte break”, vervolgt de wereldkampioen. “Het team heeft hard gewerkt om te begrijpen wat we aan de auto kunnen verbeteren. Ik ben erg benieuwd wat we in Miami kunnen bereiken. Hopelijk kunnen we wat dichter bij de top-drie komen”, sluit de Nederlander voorzichtig optimistisch af.

Roze helm

Verstappen neemt daarnaast speciaal voor de Grand Prix van Miami eenmalig een roze helm mee. Naast de roze basiskleur zijn er ook blauwe en paarse tinten op de helm te zien. De coureur kiest hiermee voor kleuren geïnspireerd door de stad Miami. Bekijk de helm hier:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

