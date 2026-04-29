Na vijf weken geen Formule 1-race is het bijna tijd voor de GP Miami. Red Bull heeft de onverwachte voorjaarspauze vooral gebruikt om aan upgrades voor de Amerikaanse race te werken. Volgens teambaas Laurent Mekies is het voornaamste doel van zijn renstal namelijk om Max Verstappen ‘een auto te geven waaruit hij alles kan halen’, en heeft zijn team een eerste stap vooruit gezet. De Fransman voorspelt dat er zo ‘steeds vaker een glimlach op het gezicht van Max’ te zien zal zijn.

Met slechts 12 WK-punten in drie Grands Prix tijd is Max Verstappen het 2026-seizoen niet op zijn gebruikelijke niveau begonnen. De Nederlander worstelt al sinds de testdagen in Bahrein met de RB22, en is daarnaast ook geen fan van de huidige F1-regels. Geruchten over een vroegtijdig vertrek van Verstappen uit de Formule 1 doen daarom al wekenlang de ronde. Voor Red Bull is het doel duidelijk: de Nederlander een auto geven waarmee hij consistent de limiet kan opzoeken.

“We hebben een stap vooruit gezet met het oog op de nieuwe regels voor Miami”, vertelt teambaas Laurent Mekies aan Sky Sports. “Max gaat daar helemaal in mee. Zal het genoeg zijn? We hebben de tijd om samen te kijken of het genoeg zal zijn of niet. We zijn ons ervan bewust dat het onze prioriteit is om Max een auto te geven waaruit hij het uiterste kan halen. Dit heeft niet zozeer met de regels te maken. We wisten dat we hem en Isack in de eerste drie races een erg lastige auto hadden gegeven.”

‘Steeds vaker een glimlach bij Max’

“We moeten hem een auto geven waarmee hij consistent kan pushen”, is het doel voor de Fransman duidelijk. Mekies hoopt vervolgens dat de rijkunsten van Verstappen, het ‘Max-effect’, het verdere ontwikkelingsproces van de RB22 versnelt. “Dat betekent niet dat Max dan snel genoeg zal zijn voor pole positions, maar het betekent wel dat hij zijn ‘Max-effect’ kan laten zien en dat we de ontwikkeling van die auto kunnen versnellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het misschien niet voor Miami opgelost zal zijn, maar het team gaat tot op de bodem uitzoeken wat ons beperkt, net zoals ze vorig jaar hebben gedaan. Je zult steeds vaker een glimlach op het gezicht van Max zien.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.