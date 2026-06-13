MotoGP-legende Marc Márquez is dit weekend aanwezig bij de GP van Catalonië in Barcelona. De Spanjaard behoort tot de grootste namen op twee wielen, maar heeft ook een grote passie voor de autosport. In Barcelona is Márquez te gast bij het team van Audi, al blijft Max Verstappen zijn favoriete coureur in de Formule 1. De negenvoudig wereldkampioen bewondert het ‘killer-instinct’ van de Nederlander.

In de F1-paddock in Spanje lopen uiteraard veel VIP’s en (oud-)sporthelden rond. Ook Marc Márquez is van de partij. Via zijn Ducati-team, dat een belangrijke partner heeft in Audi, is hij dit weekend in de garage van de Duitse renstal te vinden. Toch juicht hij niet per se voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. De 33-jarige Spanjaard, die recent een comeback maakte na een schouderoperatie, volgt de Formule 1 op de voet en bestempelt Max Verstappen nog altijd als zijn favoriete coureur.

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“Ik ben gek op autosport”, aldus Márquez in een interview met RN365. “Het maakt niet uit of het vier wielen of twee wielen zijn. En natuurlijk houd ik de Formule 1 goed in de gaten, want dat is de topklasse op vier wielen.” De MotoGP-coureur sprak zijn waardering uit voor landgenoten Fernando Alonso en Carlos Sainz, maar bewondert de Nederlander het meest. “Ik vind Max Verstappen geweldig”, aldus Márquez. “Hij is een killer. Natuurlijk heb je Fernando en Carlos, de Spaanse coureurs, maar Max Verstappen is een van mijn favorieten.” Volgens Márquez onderscheidt Verstappen zich vooral door zijn mentaliteit en natuurlijke aanleg. “Hij is getalenteerd en heeft een sterke mentaliteit. En hij durft zich altijd uit te spreken”, concludeerde Márquez.

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