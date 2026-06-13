Pierre Gasly kreeg vrijdag te horen dat hij zijn podiumplaats in Monaco terugkrijgt. De Fransman zakte door tijdstraffen van de stewards aanvankelijk ver terug in de eindklassering, maar de FIA heeft deze – vijf dagen na dato – ongeldig verklaard. Andere coureurs kregen ook tijdstraffen, maar hadden deze al uitgezeten tijdens de race of niet tijdig aangevochten bij de FIA. Toch vreest Jacques Villeneuve dat de organisatie zich met deze beslissing behoorlijk in de vingers heeft gesneden.

In een uitzending van Sky Sports legde de oud-kampioen uit dat het ongeldig verklaren van tijdstraffen een hellend vlak is, juist omdat sommige coureurs hun straffen tijdens de race al hebben uitgezeten en er geen middelen bestaan om die achteraf ongedaan te maken. “Als je na de race een straf krijgt, is het eenvoudig om terug te gaan naar de situatie zoals die was – je trekt de straf gewoon in”, aldus Villeneuve. “Maar als de straf fysiek is uitgezeten, kun je niet zomaar zeggen: ‘Oh, hier heb je twintig bonusseconden terug.'”

Lastige situatie

“Dat werkt natuurlijk niet, want de race van alle andere coureurs om hem heen zou dan ook anders verlopen zijn”, legde de Canadees uit. “En je kunt niet zomaar achteraf rondetijden gaan herverdelen.” Red Bull en McLaren, die de dupe zijn van de uitspraak van de FIA, zijn van plan om protest aan te tekenen, zo werd vrijdag bekend. Door de nieuwe einduitslag zakt Isack Hadjar immers terug naar P4 en Oscar Piastri naar P5. Villeneuve begrijpt de frustratie van beide teams.

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“Dit is een erg lastige situatie voor de FIA”, benadrukte hij. “Want de coureurs die hun straf hebben uitgezeten op het circuit zitten in principe in hetzelfde schuitje als Gasly.” Uit het beroep van Alpine bleek dat een foutief meetsysteem ervoor had gezorgd dat de snelheden in de pitstraat te hoog waren geregistreerd. Daardoor regende het op een gegeven moment tijdstraffen tijdens de GP van Monaco. Toch werd alleen Alpine’s race in ere hersteld. “Door Gasly wél zijn podium terug te geven, komt de FIA aardig in de problemen”, concludeerde Villeneuve.

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