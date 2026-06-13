George Russell troeft teamgenoot Kimi Antonelli af en claimt pole position voor de GP van Catalonië in Barcelona. Na een indrukwekkende zegereeks van de Italiaan slaat Russell eindelijk weer eens terug. De jonge WK-leider werd bovendien van de eerste startrij geduwd door Lewis Hamilton. Max Verstappen moet zich ondertussen tevreden stellen met de vijfde tijd, vlak achter Lando Norris.

Lees hier terug hoe de kwalificatie verliep.

Q1: Hamilton leidt in de top

In de aanloop naar de kwalificatie was George Russell tweemaal de snelste; zowel in VT1 als in VT3 noteerde hij de snelste tijd. Een welkome opsteker voor de Brit, die in de afgelopen Grands Prix veel terrein verloor op teamgenoot Kimi Antonelli. Ook McLaren liet zich echter van voren zien tijdens de vrije trainingen. Max Verstappen was minder tevreden: hij worstelde met de besturing van de RB22 en slaagde er niet in de top drie binnen te dringen.

In Q1 waagt de Nederlander zich als eerste aan een snelle ronde. Hij klimt naar de top van de tijdlijsten, maar wordt al snel terugverwezen door achtereenvolgens Ferrari, Mercedes en McLaren. Lewis Hamilton voert de rangschikking aan met een tijd van 1:15.625. Dat er nog altijd weinig grip op het circuit ligt, bewijzen Alex Albon en Lance Stroll. Beiden schieten van de baan en maken een uitstapje door het grind. Mogelijk spelen ook de stevige windvlagen in Barcelona daarbij een rol.

Voor de topcoureurs is één rondje genoeg om zich te verzekeren van een plekje in Q2. Bij Cadillac, Aston Martin en Williams hebben ze minder geluk. Carlos Sainz weet zich op de valreep wel te plaatsen voor de volgende sessie, ten koste van Haas-coureur Esteban Ocon. Nico Hülkenberg verrast ondertussen namens Audi: hij klimt naar de vijfde tijd. Thuisheld Fernando Alonso is hekkensluiter en wordt zelfs verbeterd door teamgenoot Lance Stroll.

Afvallers Q1: Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso

Q2: Max Verstappen door naar Q3, Hülkenberg stunt

De lichten in de pitstraat springen weer op groen en de coureurs begeven zich één voor één op de baan. Opvallende liveries voor deze eerste GP van Catalonië in Barcelona? De eenmalige kleurstelling van Racing Bulls – ter ere van het WK voetbal in Noord-Amerika – springt in het oog, evenals het jubileumontwerp van McLaren. In Woking viert men nog steeds dat het team zijn duizendste Grand Prix heeft verreden.

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De speciale jubileumlivery van McLaren debuteerde in Monaco, maar siert ook in Barcelona de MCL40 (Getty Images)

George Russell, Charles Leclerc en Kimi Antonelli duiken ondertussen onder de tijd van Lewis Hamilton. De geüpgradede Ferrari is opvallend snel in de bochtige gedeeltes van het circuit. Verstappen volgt op P5, achter beide topteams. McLaren komt er in eerste instantie niet aan te pas; Lando Norris en Oscar Piastri staat in de top-10, maar de Engelsman klaagt over een blokkerende achteras – tevens veel overstuur voor de regerend wereldkampioen.

Uiteindelijk is het Russell die de snelste tijd noteert in Q2. Norris weet zich te herpakken en stoot door naar de vierde plaats. Max Verstappen strandt op P5, terwijl Hülkenberg opnieuw stunt namens Audi. Hij plaats zich nipt voor de ultieme kwalificatiesessie.

Afvallers Q2: Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman, Carlos Sainz

Q3: Pole voor Russell na rode vlag door Leclerc

Tijd voor de laatste minuten op het circuit voor vandaag! Met vers rubber onder de auto’s begeven de tien snelste coureurs zich op het asfalt. Verstappen en de beide McLaren-coureurs zetten aan voor een snel rondje. De Nederlander noteert drie paarse sectoren, maar wordt al snel verbeterd door Oscar Piastri. Dan komt de sessie echter tot stilstand; Charles Leclerc vliegt uit de bocht en parkeert zijn Ferrari in de muur. Rode vlag! Balen voor Lando Norris, die zijn banden nu al deels heeft versleten met een half kwalificatierondje.

Zodra de auto is geborgen, wordt het circuit weer vrijgegeven. Vooralsnog hebben alleen Piastri en Verstappen een tijd op het bord staan. De vraag is wat de beide Mercedessen kunnen uitrichten in deze ultieme sessie. In zijn eerste snelle rondje kan Antonelli geen vuist maken tegen de Australiër en de Nederlander. Russell, die oppermachtig is in de tweede sector, schiet wel naar de top van de tijdlijsten.

In de laatste seconden wordt duidelijk dat de Silberpfeile jagen op pole position. George Russell claimt de snelste tijd en deelt eindelijk een tik uit aan teamgenoot Kimi Antonelli. Het lijkt erop dat ze wel de eerste startrij zullen delen, maar op valreep claimt Lewis Hamilton de tweede startplaats. Max Verstappen moet de snellere teams voor zich dulden en klokt de vijfde tijd.

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