Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft gereageerd op de ophef rond het podium in Monaco. De FIA besloot vrijdag om de tijdstraffen van Pierre Gasly ongeldig te verklaren naar aanleiding van een beroep van Alpine. De Fransman kreeg daardoor zijn derde plaats terug, ten koste van Isack Hadjar, die terugviel naar P4. McLaren en Red Bull hebben aangegeven protest te willen aantekenen tegen de beslissing, maar Mekies eist in de eerste plaats meer duidelijkheid rond dergelijke situaties.

Na meerdere tijdstraffen voor vermeend te hard rijden in de pitstraat zakte Gasly aanvankelijk van de derde naar de zevende plaats, waardoor Hadjar doorschoof naar het podium. Alpine diende echter een herzieningsverzoek in, waarna de FIA besloot de straf terug te draaien op basis van nieuw aangedragen bewijs. Daardoor werd de oorspronkelijke uitslag opnieuw aangepast. Inmiddels hebben McLaren en Red Bull duidelijk gemaakt dat ze de beslissing willen aanvechten.

Duidelijkheid

Tijdens het raceweekend in Barcelona reageerde Laurent Mekies op de situatie voor de camera’s van Sky Sports. “Ik denk dat we een beetje in de war zijn, niet zozeer omdat je het podium verliest of wint”, legde de Fransman uit. “We zijn vooral in de war omdat het uiteindelijk gaat om straffen waartegen geen beroep mogelijk is”, doelde hij op tijdstraffen die al tijdens het raceverloop zijn uitgezeten. “We racen tussen auto’s die ook straffen krijgen waartegen geen beroep mogelijk is, en je past je racestrategie daarop aan.”

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De Fransman benadrukte vooral de impact van de onduidelijkheid op de sport en de strategieën tijdens de race. “Sommige coureurs hebben hun straf daar daadwerkelijk uitgezeten. Ik denk dat, ongeacht wat wij als team vinden, het heel belangrijk is voor de fans dat we zorgen voor duidelijke uitslagen op het moment dat de race is afgelopen.”

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