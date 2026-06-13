Fernando Alonso heeft nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst in de Formule 1. Het contract van de tweevoudig wereldkampioen bij Aston Martin loopt na dit seizoen af en in de aanloop naar de GP van Catalonië in Barcelona gaf hij opnieuw toe dat zijn pensioen nadert. Toch doen in de paddock steeds nadrukkelijker geruchten de ronde over een verrassende terugkeer naar Alpine, het team waarmee hij zijn grootste successen boekte.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie op donderdag verklaarde Alonso al dat dit weekend waarschijnlijk zijn laatste optreden in Barcelona markeert. “Na de zomer neem ik de beslissing of ik doorga of niet”, voegde hij eraan toe. Er bestaat een mogelijkheid dat de 44-jarige Spanjaard, met afstand de oudste coureur op de grid, na dit seizoen definitief afscheid neemt van de Formule 1. Als Aston Martin er echter in slaagt om na de zomerstop een competitieve bolide af te leveren, wil Alonso mogelijk wel verlengen.

Wanneer stoppen?

“Het is lastig om een goed moment te kiezen om te stoppen”, verduidelijkte hij in gesprek met Mundo Deportivo. “In mijn geval laat ik me vooral leiden door hoe ik me voel in de auto en hoeveel plezier ik eraan beleef. Zoals velen van ons al hebben aangegeven, zijn dit niet de leukste auto’s om mee te rijden. Ik heb veel meer plezier gehad in andere auto’s, ongeacht de resultaten die ik toen boekte.”

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“Bovendien bestaat de kalender tegenwoordig uit 24 Grands Prix”, merkte Alonso op. “Toen ik begon, waren dat er 16, waarvan 11 in Europa. Tegenwoordig zijn dat er veel minder. De vraag is of ik daar nog op zit te wachten. Ik heb nog geen keuze gemaakt; misschien stop ik volgend jaar, misschien pas over drie jaar”, besloot hij. “Ik wil het perfecte moment uitkiezen, maar op voorhand kun je dat natuurlijk moeilijk inschatten.”

Alpine-geruchten

In de paddock groeit ondertussen het geloof dat Alonso nog één transfer zal maken voordat hij zijn helm definitief aan de wilgen hangt. Het gaat om een laatste hoofdstuk bij Alpine, het team waar hij zijn grootste successen beleefde in de Formule 1. Onder de toenmalige Renault-naam veroverde hij in 2005 en 2006 twee wereldtitels met de renstal uit Enstone. Sindsdien keerde hij al twee keer terug bij het team, in 2008 en 2021. In beide gevallen bleef hij twee seizoenen, zonder de gewenste podiumplaatsen en overwinningen te behalen.

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Flavio Briatore en Fernando Alonso bij Renault in 2006 (ANP)

Wat hem nu mogelijk terug naar Alpine lokt, is de aanwezigheid van topadviseur Flavio Briatore, die feitelijk aan de touwtjes trekt binnen het team. De excentrieke Italiaan was tijdens de hoogtijdagen van Renault en Alonso de teambaas en is tegenwoordig nog altijd de manager van de Spaanse vedette. Bovendien ziet de toekomst van Alpine er rooskleurig uit. Aston Martin kan in de tweede seizoenshelft nog verrassen met een omvangrijk upgradepakket, maar de exclusieve Honda-motor presteert vooralsnog minder sterk dan de Mercedes-krachtbron die in de Alpine ligt. Met het aantrekken van nieuwe titelsponsor Gucci onderstreept het team bovendien zijn langetermijnvisie én zijn ambities op de F1-grid.

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