Red Bull-teambaas Laurent Mekies reageert op de aanhoudende geruchten over de Formule 1-toekomst van zijn stercoureur Max Verstappen. Na het aangekondigde vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase werd er openlijk getwijfeld over de verdere F1-carrière van de wereldkampioen. De Fransman stelt echter dat Lambiase’s vertrek ‘absoluut geen’ rol speelt bij Verstappens besluit over of hij wel of niet in de F1 blijft.

Begin april werd bekend dat Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Max Verstappen, na 2027 Red Bull verruilt voor McLaren. Onmiddellijk gingen de geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen zelf bij de Oostenrijkers ook rond. Volgens teambaas Laurent Mekies speelt het aangekondigde vertrek van Lambiase, en andere prominenten rondom de wereldkampioen, ‘absoluut geen’ rol bij het besluit van Verstappen om wel of niet bij Red Bull door te gaan.

“Natuurlijk spreken we Max elke dag. En Max kent de autosport door en door”, vertelt de Fransman aan The Race. “Hij leeft en ademt dit team. Hij kent de meeste van deze jongens, en begrijpt heel goed welke dynamiek er kan ontstaan. Het team is buitengewoon succesvol geweest en je kunt niet iedereen promoten. En sommige mensen nemen bepaalde beslissingen.”

Red Bull zou daarnaast, volgens The Race, ook Verstappen proberen te overtuigen om te blijven door onder meer de wereldkampioen vorig week uit te nodigen voor de gebruikelijke bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. “Hij was erbij toen we de 120 mensen verwelkomden, en ik denk dat we in de afgelopen negen maanden meer dan 400 mensen hebben aangenomen”, voegt Mekies eraan toe. “We volgen de in- en uitstroom van onze collega’s bij de topteams zeer nauwkeurig. Ons grootste geluk is de hoeveelheid talent die we hebben en de constante, dynamische omgeving die hen laat groeien. En dat is waar we ons op moeten richten, waar we besluiten ons op te richten.”

Vooruitgang bij Red Bull

Red Bull kent een moeizame seizoenstart, waardoor de renstal momenteel onder Haas staat in het constructeurskampioenschap. Daarnaast uitte Verstappen al meermaals zijn kritiek op de nieuwe bolides, die hij zelfs als ‘F1-onwaardig’ bestempelde. Red Bull neemt in ieder geval een upgradepakket mee naar Miami, in een poging het tij te keren.

“Eén ding is zeker: we hebben nog niet alles opgelost,” zegt Mekies wel meteen. “Maar er is geen twijfel over mogelijk dat er vooruitgang is geboekt om onze coureurs een consistenter product te bieden. Hoe dat zich verhoudt tot de concurrentie? Dat is onmogelijk te zeggen. Maar wat betreft ons alleen op het circuit, wat betreft het bieden van een consistenter product aan onze coureurs, ben ik ervan overtuigd dat we vooruitgang hebben geboekt. Maar of we alles hebben opgelost? Nee, dat niet.”

