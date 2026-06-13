Vooraf had Max Verstappen niet verwacht in de top-vijf te kunnen kwalificeren, maar tijdens de kwalificatie had uiteindelijk P3 er volgens hem ingezeten. “Het ging wat dat betreft beter dan verwacht.”

Plek zeven of acht was vooraf de inschatting, zo vertelde hij op Verstappen.com. “Het helpt dan dat er één auto niet meedoet in Q3 (Leclerc, red.), maar het zat dicht bij elkaar. Dus dat is veelbelovend.” P3 had er misschien ook wel ingezeten, klonk het. “We hadden kans op de derde plek.” Dat het niet zover kwam, lag aan de laatste sector. “Ik kwam bij bocht tien aan en ik had geen grip meer. In bocht tien, elf en twaalf, de hele combinatie liep niet meer. Op de een of andere manier hadden we niet dezelfde grip meer.”

Hij vervolgde: “Ik stuurde op precies hetzelfde moment in, maar bijvoorbeeld in bocht twaalf drift de auto wijder dan normaal. Het is een beetje raar, maar dat is al het gehele weekend het geval, waar de auto niet helemaal doet wat ik wil. Soms stuurt hij wel in, soms niet, soms breekt hij uit en dat maakt het natuurlijk heel lastig om helemaal op de limiet te zitten, al moet ik zeggen dat dat in de eerste twee sectoren wel redelijk ging, alleen in de laatste sector kwam het er niet meer uit.”

De race wordt zwaar, verwacht de Nederlander. “Ik heb geen idee of we vooraan mee kunnen doen, maar ik hoop natuurlijk wel dat we een beetje het gevecht aan kunnen gaan met de auto’s om ons heen. Uiteindelijk gaat het erom dat je een zo goed mogelijke balans probeert te vinden en goed met de banden omgaat. Alle bandencompounds voelen niet goed aan, dus het wordt een beetje overleven.”

En dan de hoofdvraag: heeft Red Bull antwoorden gekregen hier in Barcelona, het circuit dat wordt gezien als graadmeter voor de rest van het seizoen? “We komen gewoon iets tekort en daar moeten we aan blijven werken”, besloot Verstappen.

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