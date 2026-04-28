Red Bull kent een moeizame start van het 2026-seizoen, maar hoopt na de onverwachte voorjaarspauze het tij te keren. De renstal neemt, net als bijna ieder team op de grid, upgrades mee naar Miami. Volgens meerdere bronnen staat daarbij gewichtsverlies voor de RB22 ‘centraal’.

De seizoenstart verliep tot nu toe moeizaam voor Red Bull. De Oostenrijkse renstal moet zelfs inmiddels al Haas voor zich dulden in het constructeurskampioenschap, terwijl topteams Mercedes, Ferrari en McLaren langzaam uit het zicht verdwijnen. Red Bull hoopt het tij te keren door de eerste upgrades mee te nemen naar de GP Miami.

Net als de andere renstallen had ook Red Bull onverwacht een pauze van vijf weken – door de afgelaste Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië – om langer aan upgrades voor de RB22 te werken. De Oostenrijkers zullen echter niet het enige team zijn die upgrades meenemen naar de Amerikaanse race.

Gewichtsverlies RB22

Volgens RN365 staat het verminderen van het gewicht van de RB22 ‘centraal’ bij de geplande upgrades. De Red Bull-bolide zou ‘negen tot tien kilogram’ te zwaar zijn. Naar verwachting zullen er in Miami onderdelen worden geïntroduceerd die er identiek uitzien, maar minder zwaar zullen zijn. Red Bull hoopt zo dat de upgrades niet alleen een lichtere bolide opleveren, maar ook het energiebeheer zullen verbeteren.

F1-Insider meldde eerder al dat de RB22 in Melbourne tien kilogram aan overgewicht had, wat bijna drie tienden van een seconden per ronde aan tijdsverlies oplevert. Ingrijpende veranderingen aan de Red Bull-bolide zullen binnen het huidige tijdsbestek onhaalbaar blijven, waardoor de renstal zich waarschijnlijk vooral op aerodynamische verfijningen en een betere afstemming tussen de rijdynamiek en het genereren van neerwaartse druk zal richten.

