Max Verstappen racet dit weekend in Barcelona voor de inaugurele GP van Catalonië. Het evenement draagt een nieuwe naam, maar het circuit is bekend terrein voor de Nederlander. In februari kon hij zijn RB22 hier al testen tijdens een besloten shakedown. Na Montreal en Monaco, twee buitenbeentjes op de F1-kalender, wil de Red Bull-coureur ontdekken hoe zijn RB22 presteert op een traditioneler circuit.

Waar de coureurs in Monaco voluit konden rijden, komt in Spanje de nadruk weer op energiebeheer te liggen. Dat betekent geregeld gas liften om vermogen te sparen. Een heikel punt voor Verstappen, die verheugd is dat de FIA vanaf volgend jaar wijzigingen doorvoert in de vermogensverdeling van de motoren. “Het wordt een weekend waarin we weer langzamer moeten rijden om sneller te gaan”, verzuchtte de viervoudig wereldkampioen tegenover de media in Montmeló. “Na Monaco is dat natuurlijk niet wat je wilt, maar we wisten dat dit eraan zat te komen.”

Snelle bochten

“Tegelijkertijd maakt dat het allemaal een stuk gecompliceerder, vooral in de kwalificatie”, merkte hij op. Zoals gezegd kon Verstappen zijn RB22 in februari al de sporen geven op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Sindsdien heeft Red Bull echter belangrijke upgrades doorgevoerd om de prestaties verder aan te scherpen. Na de races in Montreal en Monaco is de Nederlander vooral benieuwd welk effect die wijzigingen hebben op een traditioneler circuit.

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“De laatste paar races werden verreden op circuits met veel langzame bochten”, vervolgde hij. “Het zal dus belangrijk zijn om te zien hoe we presteren in de snelle bochten, want daarin blonken we vooralsnog niet uit. Daar zijn we ons van bewust, dus laten we hopen dat we op dat vlak competitiever zijn geworden.” Zodoende waagt Verstappen zich nog niet aan concrete voorspellingen voor het weekend. “Het belangrijkste is dat we leren hoe de auto presteert in de snelle bochten. Daarna kunnen we kijken wat onze doelstellingen zijn. De afgelopen weken hebben we natuurlijk behoorlijk wat upgrades doorgevoerd, maar het is nog maar de vraag hoe competitief we daarmee daadwerkelijk zijn.”

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