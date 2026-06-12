De FIA kondigde woensdag aan dat de nieuwe technische reglementen de komende twee jaar stapsgewijs worden aangepast. In grote lijnen zal de aandrijflijn minder afhankelijk worden van de elektrische motor. Max Verstappen, een van de grootste critici van de nieuwe reglementencyclus, is verheugd dat de nadruk weer meer op de verbrandingsmotor komt te liggen. Tegelijkertijd betreurt hij dat de wijzigingen over twee seizoenen worden uitgesmeerd.

“Het is goed om te zien dat er veranderingen komen”, aldus Verstappen tijdens een persmoment voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona. De Formule 1 maakt momenteel nog gebruik van een vrijwel gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij, maar dat leidde in de voorbije Grands Prix tot opvallende en soms pijnlijke situaties. Zo zorgde de nadruk op energiebeheer ervoor dat coureurs tijdens kwalificatierondjes geregeld gas moesten liften. Daarnaast werd er – onder anderen door Verstappen – geklaagd over de kunstmatige aard van sommige inhaalacties. De viervoudig wereldkampioen vergeleek de sport eerder zelfs met een computerspel.

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In 2027 verschuift die vermogensverdeling naar 58-42 in het voordeel van de verbrandingsmotor, zo maakte de FIA bekend. Pas in 2028 wordt de verhouding verder aangepast naar 60-40. Verstappen liet eerder weten dat het introduceren van deze verhouding ‘het minimale’ is wat de organisatie moet doen om de integriteit van de Formule 1 te beschermen. Hij had dan ook liever gezien dat de 60-40-verdeling al vanaf 2027 zou worden ingevoerd. “Maar ik begrijp dat er veel politiek achter schuilgaat”, gaf hij toe. “De veranderingen zijn in ieder geval een stap in de goede richting.”

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