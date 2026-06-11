Tijdens het raceweekend in Monaco heeft de FIA de teams en motorfabrikanten laten weten dat Red Bull Ford Powertrains de beste F1-motor heeft ontwikkeld. Volgens de ADUO-regeling betekent dat dat alle andere fabrikanten extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgen om de achterstand te verkleinen. Het nieuws kwam voor velen als een verrassing, Max Verstappen en Red Bull incluis. De Oostenrijkse renstal heeft inmiddels om verduidelijking gevraagd.

De afgelopen maanden gold Mercedes als de maatstaf binnen de Formule 1. Al in de aanloop naar 2026 werd gefluisterd dat de Silberpfeile de beste motor hadden gebouwd onder de nieuwe reglementen. In de eerste zes Grands Prix heeft Mercedes die voorspellingen waargemaakt; dankzij één overwinning van George Russell en vijf zeges van Kimi Antonelli is het team nog altijd ongeslagen. Toch heeft de FIA bepaald dat Mercedes niet over de beste krachtbron beschikt. Op basis van gegevens van de interne verbrandingsmotor is die eer weggelegd voor Red Bull. Door de ADUO-regels krijgen de fabrikanten die achterlopen, waaronder dus Mercedes, extra mogelijkheden om hun motor gedurende het seizoen verder te ontwikkelen.

‘Voelen ons niet de beste’

Max Verstappen verklaarde donderdag in Barcelona dat zijn team zeer verrast was door de conclusie van de FIA. “Daarom zijn we ook het gesprek aangegaan, om te begrijpen wat er precies is gebeurd en hoe ze tot die conclusie zijn gekomen”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Van buitenaf zou je misschien denken: ‘Wat geweldig.’ Maar wij zijn vooral verrast, omdat we ons absoluut niet de beste voelen.” Ondanks zijn gemengde gevoelens over de beoordeling van de FIA is Verstappen wel trots op de prestaties van zijn team.

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“Tegelijkertijd is het ontzettend indrukwekkend wat ze hebben klaargespeeld”, vervolgde de Nederlander trots. “We zijn zeker niet de slechtste op de grid. Het is heel knap wat ze in zo’n korte tijd hebben bereikt. Natuurlijk kampen we nog met enkele betrouwbaarheidsproblemen, maar over het algemeen is het bijzonder om deel uit te maken van dit project. Je ziet hoeveel gedrevenheid er binnen het team aanwezig is. We streven altijd naar meer en nemen nooit genoegen met het bereikte. Dat herken ik ook bij mezelf. Als iets niet goed gaat, zijn zij net zo teleurgesteld als ik. Dus ja, we zijn trots op wat er is neergezet. Alleen vinden we het een beetje vreemd dat we ineens als de beste worden bestempeld, omdat we dat zelf niet zo ervaren.”

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