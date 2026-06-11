Fernando Alonso rijdt dit weekend mogelijk zijn allerlaatste GP in Barcelona. Dat verklaarde hij tijdens de officiële FIA-persconferentie op donderdag. De Spanjaard flirt al langer met zijn pensioen, maar laat een definitief afscheid van de Formule 1 afhangen van de competitiviteit van Aston Martin. De Britse renstal kent vooralsnog een teleurstellend seizoen, maar Alonso houdt nog altijd vertrouwen in de kwaliteiten van teambaas Adrian Newey.

“Dit is waarschijnlijk mijn laatste race in Barcelona”, aldus Alonso tegenover de pers in Spanje. “Ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt; na de zomer beslis ik of ik doorga of niet.” Het huidige contract van de tweevoudig wereldkampioen loopt na dit jaar af. Hij heeft meermaals bevestigd dat hij, mits Aston Martin later dit jaar competitief oogt, zou willen bijtekenen. Als hij na dit weekend nog een keer in actie wil komen in de omgedoopte GP van Barcelona-Catalonië, moet hij voor minstens twee jaar bijtekenen; het circuit in Montmeló gaat vanaf volgend seizoen immers rouleren met Spa-Francorchamps.

Rivaliteit met Madrid

“Het maakt me niet uit of dit de laatste is of niet”, verklaarde Alonso desgevraagd. “Het moeilijkste is om niet te winnen en niet competitief te zijn.” Wel sprak hij zijn dank uit naar alle Spaanse fans die hem door de jaren heen hebben gesteund tijdens zijn thuisrace. “Ik ga proberen van het weekend te genieten. Ik ben nog steeds gemotiveerd; ik geloof in mezelf en vertrouw op wat ik kan bereiken. Als ik in dezelfde auto rijd als mijn concurrenten, voel ik me nog altijd snel genoeg om mee te dingen naar de winst.”

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De GP van Spanje wordt sinds dit jaar verreden op het gloednieuwe semi-stratencircuit in Madrid. De Spaanse hoofdstad heeft daarmee een vaste plek op de F1-kalender bemachtigd. Waar Alonso ambassadeur is van het circuit in Barcelona, is Carlos Sainz het gezicht van de Madring. “De rivaliteit tussen ons is niet zo groot als in het voetbal”, lachte Alonso. “We zijn vooral blij dat we nu twee races in Spanje hebben. Barcelona blijft uiteindelijk de thuisrace voor alle Spanjaarden; ik testte hier zelf al in 1994. Madrid wordt straks meer een eenmalig evenement, een race met een andere benadering die zich goed leent voor de nieuwe richting die de Formule 1 is ingeslagen. Denk aan races als Singapore en Miami. Het lijkt een heel tof evenement te worden en volgens mij kunnen beide races prima naast elkaar bestaan”, sloot hij af.

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