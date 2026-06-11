De GP van Barcelona-Catalonië staat voor de deur! Het is weliswaar de inaugurele editie van deze Grand Prix, maar onder de naam GP van Spanje was het circuit bij Montmeló de afgelopen jaren al een vaste waarde op de F1-kalender. Bovendien volgen Max Verstappen en consorten dit weekend een regulier raceschema, dus zonder sprintverplichtingen. Zeven teams grijpen die gelegenheid aan om tijdens de eerste vrije training een rookie in de auto te zetten – tijd voor een overzicht.

Formule 1-teams moeten sinds 2025 vier keer per seizoen verplicht een rookie inzetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kan wennen aan de hoofdklasse. Alle vaste coureurs moeten daarom tweemaal hun bolide afstaan, met uitzondering van Racing Bulls‘ Arvid Lindblad. De Brits-Zweedse coureur debuteerde dit jaar in de koningsklasse en geldt dus zelf nog als rookie. Met het grote aantal stratencircuits en liefst vijf sprintweekenden zijn niet alle Grands Prix geschikt voor een rookiesessie. Populaire haltes voor dergelijke tests zijn doorgaans Barcelona, Bahrein, Mexico en São Paulo.

Nieuwe gezichten

Maar liefst zeven teams kiezen daarom voor een vervangende coureur tijdens het aankomende raceweekend in Spanje. Bij McLaren staat Lando Norris zijn auto af aan Formule 2-coureur Leonardo Fornaroli. De 21-jarige Italiaan is sinds dit jaar reservecoureur van de papaja’s en komt voor het eerst in actie tijdens een officiële F1-sessie. Ook bij de andere topteams vindt een kleine stoelendans plaats. Mercedes, Red Bull en Ferrari zetten respectievelijk Frederik Vesti, Ayumu Iwasa en Dino Beganovic in. Alle drie hebben zij al meerdere vrije trainingen achter hun naam staan.

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Bij Williams neemt Luke Browning een eerste vrije training voor zijn rekening. De Brit zit al langer op de reservebank bij het team uit Grove, maar liet onlangs weten zich meer dan ooit ‘klaar te voelen voor de Formule 1’. Audi zet ondertussen de 22-jarige Alpine-reserve Paul Aron in de auto van Nico Hülkenberg. Vorig jaar leende de Franse renstal het Estse talent al uit aan het team dat toen nog Sauber heette. Bij Cadillac maakt voormalig IndyCar-coureur en huidig Formule 2-rijder Colton Herta zijn debuut. Het is een publiek geheim dat de Amerikaan wordt klaargestoomd voor een permanent stoeltje bij de nieuwste F1-formatie.

Rookies in VT1 in Barcelona

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