Cadillac gaat tijdens de aankomende GP van Barcelona-Catalonië voldoen aan zijn eerste verplichte rookietest; tijdens VT1 komt testcoureur Colton Herta voor het eerst in actie namens de Amerikaanse renstal. Hij maakte dit jaar de overstap vanuit de IndyCar naar de Formule 2, waar hij wordt klaargestoomd voor een officieel debuut bij Cadillac. Eerder gingen er al geruchten dat hij Valtteri Bottas voortijdig zou vervangen.

“Ik kijk uit naar Barcelona”, aldus Herta in een officieel persbericht, “en ik voel me er klaar voor. Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator in Charlotte om het circuit en de procedures tijdens de sessie te leren kennen. Daarbij heb ik de afgelopen races ook met het team in Silverstone en op het circuit gewerkt om te zien hoe ze te werk gaan, zodat ik zo snel mogelijk op snelheid kom. Het doel is om een foutloze sessie te rijden, het team te helpen de benodigde data te verzamelen en te wennen aan de F1-auto. Het wordt een druk weekend”, gaf de 26-jarige coureur toe. “Tegelijkertijd rijd ik natuurlijk ook in de Formule 2.”

In de opstapklasse komt Herta uit namens Hitech en bezet hij de dertiende plaats in het kampioenschap. Hij kwam nog niet verder dan een zevende startpositie. Naar verwachting zal Herta na Barcelona nog vaker in actie komen namens Cadillac. Formule 1-teams moeten sinds 2025 vier keer per seizoen verplicht een rookie in de auto zetten tijdens een vrije training, zodat de volgende generatie tijdig kan wennen aan de hoofdklasse. Alle vaste rijders moeten dus tweemaal hun bolide afstaan. Met het grote aantal stratencircuits en liefst vijf sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Exit-geruchten

Na afloop van de GP van Canada deden nog geruchten de ronde dat Valtteri Bottas al op de wip zou zitten bij Cadillac. De nieuwe Amerikaanse formatie zou niet tevreden zijn over de prestaties van de Fin, met name in vergelijking met teamgenoot Pérez. Colton Herta zou dit seizoen al de kans krijgen om zijn stoeltje over te nemen. De teamleiding heeft die geruchten inmiddels ontkracht en ook Bottas zelf kan bevestigen dat hij voorlopig nergens naartoe gaat.

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Cadillac kijkt ondertussen tevreden terug op de voorbije GP van Monaco, waar Pérez als tiende over de meet kwam, alvorens hij zijn eerste WK-punt voor Cadillac moest afstaan aan Fernando Alonso door een tijdstraf. “Het team heeft fantastisch werk geleverd in Monaco”, liet teambaas Graeme Lowdon weten. “Het was geen gemakkelijke race, maar het team heeft echt de handen ineen geslagen en we zijn als tiende geëindigd. Zelfs met de straf is het een bijzonder resultaat. Barcelona heeft een heel andere configuratie, dus we moeten gefocust blijven op een goede uitvoering, de uitdagingen die zich voordoen aanpakken en de basis op orde krijgen. Met de solide basis die we blijven opbouwen, ben ik ervan overtuigd dat we deze opwaartse trend zullen voortzetten.”

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