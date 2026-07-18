Cadillac heeft zijn opvallende zwart-witte asymmetrische kleurstelling ingeruild voor een traditioneler ontwerp. De Amerikaanse renstal koos voor zijn eerste F1-seizoen voor een afwijkende livery, met één witte en één zwarte flank op de MAC-26. Volgens teambaas Graeme Lowdon volgde die beslissing nadat het speciale ontwerp voor de GP van Miami zo goed werd ontvangen door de fans. In België verschijnt Cadillac daarom opnieuw met een symmetrische livery aan de start.

De eerste Cadillac-livery werd onthuld tijdens een reclameblok in de rust van de Super Bowl en moest direct duidelijk maken dat het nieuwe team de Formule 1 op een andere manier wilde benaderen. De asymmetrische zwart-witte kleurstelling maakte later plaats voor speciale ontwerpen, waaronder een variant met de Amerikaanse sterren en strepen tijdens de thuisrace in Miami. Die uitvoering bleek populairder dan verwacht.

“We presenteerden de asymmetrische livery tijdens de halftime show van de Super Bowl, omdat we dachten dat dit een goede manier was om te laten zien dat het team de Formule 1 op een iets andere manier wil benaderen”, legde teambaas Graeme Lowdon uit voorafgaand aan het raceweekend in België. “We zeiden dat we een paar nieuwe dingen naar de Formule 1 zouden brengen. Ik denk dat dat een heel positieve stap was en we hebben die kleurstelling dan ook een tijdje gebruikt.”

Filosofie van Cadillac

“Daarna introduceerden we in Miami een andere livery, die ontzettend goed werd ontvangen door de fans. Die reacties hebben we meegenomen in onze overwegingen”, vervolgde Lowdon. “De kleurstelling waarmee we nu rijden, lijkt eigenlijk sterk op die van Miami. Tussendoor introduceerden we bovendien nog de speciale livery voor Independence Day.”

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Volgens Lowdon staan die veranderingen niet op zichzelf, maar passen ze binnen de bredere filosofie van het team. “Als je kijkt naar het aantal kleurstellingen, maar ook naar het aantal upgrades dat we hebben geïntroduceerd, scoren we erg hoog”, legde hij uit. “Nogmaals, ik denk dat dat goed weerspiegelt hoe we ons F1-debuut hebben aangepakt. Het was nooit de bedoeling om alleen maar mee te doen; we willen grenzen verleggen. We zitten niet stil, of het nu gaat om het doorontwikkelen van de auto of het experimenteren met nieuwe kleurstellingen.”

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