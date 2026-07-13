Valtteri Bottas ziet dat Cadillac vooruitgang boekt in zijn eerste F1-seizoen, maar waarschuwt dat de nieuwe Amerikaanse formatie nog altijd zoekt naar de aansluiting met het middenveld. Dankzij recente upgrades komt Cadillac dichter bij concurrenten als Haas en Williams, maar volgens Bottas bevindt de renstal zich voorlopig nog in ‘niemandsland’. Hij hoopt tijdens de GP van België opnieuw een stap vooruit te zetten dankzij enkele kleine upgrades.

Cadillac kende op Silverstone een beter weekend dan tijdens de voorgaande races. Eerder viel zowel Bottas als teamgenoot Sergio Pérez regelmatig uit met technische problemen. Zo moesten beiden tijdens de openingsronden van de Oostenrijkse GP al opgeven door remproblemen. “Het is absoluut goed dat we deze race hebben uitgereden”, reageerde de Fin op het raceweekend in Silverstone. “De afgelopen drie races is dat niet gelukt, maar nu eindelijk wel.”

Niemandsland

“Daarnaast hebben we weer veel goede data kunnen verzamelen”, voegde hij eraan toe. Lering trekken uit de verschillende Grands Prix is een van de voornaamste doelen voor Cadillac, dat geen ervaring heeft in de koningsklasse en daardoor direct tegen een grote achterstand aankeek ten opzichte van de andere teams. “Het is nog steeds vrij duidelijk dat we ons een beetje in niemandsland bevinden”, gaf Bottas dan ook toe. “Al leken we soms wel wat dichter bij Haas en Williams te zitten.”

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Bottas erkende dat Cadillac tijdens de beginfase van de Britse GP kansen zag om dichter bij de concurrentie te blijven, maar uiteindelijk viel het team terug naar de vertrouwde posities. “Ik denk dat we natuurlijk een beetje terugvielen naar de bekende plaats. Juist daarom hoopte ik op een herstart in de slotfase.” De race werd uiteindelijk afgesloten achter de safety car na een late crash van Max Verstappen. “Het zou mooi geweest zijn, maar jammer dat de race zo eindigde.”

De Fin verwacht dat Cadillac snel nieuwe stappen kan zetten en ziet de komende races als een belangrijk ijkpunt. “We hebben twee weken om te proberen de auto sneller te maken”, richtte Bottas de blik op België. “Ik weet zeker dat we in Spa nog enkele updates aan de auto kunnen toevoegen. Dus we moeten gewoon doorgaan.”

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