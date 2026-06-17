Enkele dagen na de inaugurele GP van Catalonië kwamen drie F1-teams opnieuw in actie in Barcelona. Ferrari, Aston Martin én Cadillac begonnen dinsdag aan een tweedaagse test voor bandenleverancier Pirelli, dat werkt aan de slicks voor het eerstvolgende F1-seizoen. Door de extreme weersomstandigheden werden zowel de coureurs als de banden flink op de proef gesteld.

Bij Ferrari, Aston Martin en Cadillac stapten respectievelijk Charles Leclerc, Jak Crawford en Guanyu Zhou achter het stuur. De verzengende hitte in Montmeló zorgde voor uitdagende testomstandigheden. Terwijl het kwik opliep tot bijna 34 graden Celsius, werd een baantemperatuur van liefst 57 graden gemeten. Het werkprogramma van Pirelli bestond uit vergelijkende tests met verschillende C2-compounds, waarbij stints van acht snelle ronden werden afgewerkt. Later op de dag werkten de coureurs ook longruns af op de nieuwe rubbers.

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Leclerc kwam in zijn SF-26 tot 134 ronden, goed voor een totaal van 624 kilometer. Bovendien noteerde hij met 1:16.619 de snelste tijd van de dag. Woensdag staat hij de auto af aan zijn jongere broer en Ferrari-testcoureur Arthur Leclerc. Crawford was goed voor 146 ronden in de AMR26, maar komt deze week niet meer in actie; Aston Martin nam alleen op dinsdag deel aan de test. Zhou verging het een stuk minder goed. De Chinees legde slechts 54 ronden af in de Cadillac, maar kruipt woensdag opnieuw achter het stuur.

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