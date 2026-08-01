Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zegt dat zijn team het tempo waarin upgrades worden geïntroduceerd niet wil verlagen. De Italiaanse renstal heeft naar bijna elke Grand Prix tot nu toe nieuwe onderdelen voor de SF-26 meegenomen, tot grote verbazing van concurrent Toto Wolff. Voor Vasseur is het zaak dat Ferrari ook tijdens de overgebleven twaalf races onderdelen blijft introduceren: ‘We moeten dit momentum vasthouden’.

Ferrari heeft al vaker niet dan wel upgrades voor de SF-26 meegenomen naar een Grand Prix dit jaar. Een van de grootste pakketten bracht de Scuderia mee naar Barcelona. Lewis Hamilton won vervolgens de race in Spanje, zijn eerste in dienst van het Italiaanse team.

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Mercedes-teambaas Toto Wolff viel de ogenschijnlijk ‘onbeperkte’ upgrades bij Ferrari ook al op. “We zijn bij Mercedes altijd een beetje verbaasd dat Ferrari zulke enorme updates aan de auto kan doorvoeren,” vertelde de Oostenrijker eerder. “Naar mijn mening moet hun geld binnenkort opraken, het geld binnen het kostenplafond, want wij kunnen dat niet doen.”

Toch is de doorontwikkeling van de SF-26, en met name de krachtbron, nog lang niet klaar, volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur. “We weten dat we op het gebied van de motor verbeteringen moeten doorvoeren”, vertelde de Fransman aan verschillende media. “Dat gaan we ook doen, ook al duurt het langer om veranderingen aan de motor door te voeren dan aan het chassis.”

‘Momentum vasthouden’

Vasseur vertelt hoe Ferrari ook van plan is om na de zomerstop naar bijna iedere race upgrades mee te nemen. “Het belangrijkste is dat we het tempo in de ontwikkeling kunnen vasthouden”, aldus de teambaas. “Wij hanteren een andere aanpak (dan de andere teams, red.) door bij elke race onderdelen te introduceren. We moeten dit momentum vasthouden, want er zijn nog twaalf races te gaan.”

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