Na zijn gridstraf voor de GP van Hongarije geeft Lewis Hamilton toe dat hij tot nu toe ‘weinig geluk heeft gehad’. De Ferrari-coureur moest drie plaatsen inleveren nadat hij Oscar Piastri had gehinderd tijdens de kwalificatie. Daardoor verloor Hamilton zijn tweede startpositie en moet hij de race vanaf de vijfde plaats aanvangen. In een openhartig bericht op sociale media gaf hij toe dat het lastig is om positief te blijven te midden van zoveel tegenslagen.

De zevenvoudig wereldkampioen was na de kwalificatie zichtbaar gefrustreerd, nadat Ferrari meerdere keren tekort leek te schieten in de communicatie. Hamilton had eerder al kritiek geuit op de keuze om als eerste aan de laatste runs in Q3 te beginnen, waardoor hij geen voordeel kon halen uit een baan die later mogelijk sneller zou worden. Vervolgens werd hij niet op tijd geïnformeerd over de naderende Piastri, die bezig was aan een snelle ronde.

Moeilijk om positief te blijven

“Soms heb je gewoon geen geluk”, schreef Hamilton op Instagram. “Weer een weekend waarin ik me tijdens alle sessies geweldig voelde, maar waarin het vervolgens helemaal misging. Van zo dicht bij pole position naar starten vanaf P5 is enorm frustrerend. Ik probeer altijd positief te blijven – sport draait nu eenmaal om hoogte- en dieptepunten, maar ook om de details. Elk punt telt en je moet elke kans grijpen. Na drie straffen in drie weekenden wordt het echter steeds moeilijker om positief te blijven.” De straf in Hongarije is alweer de derde tegenvaller voor Hamilton in drie opeenvolgende weekenden. Eerder kreeg hij een tijdstraf op Silverstone vanwege een valse start en in België volgde een straf voor het veroorzaken van een botsing met George Russell.

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Desalniettemin blijft de Ferrari-coureur vertrouwen houden in de ontwikkeling van de auto. “Toch laat ik me door deze tegenslagen niet uit het veld slaan en zet ik in op de vooruitgang die we als team hebben geboekt”, vervolgde hij. “Met het tempo dat we hebben, heb ik goede hoop dat we zondag iets uit de race kunnen halen. De auto voelt steeds beter aan en we zijn het hele weekend al competitief. We blijven samenwerken om onszelf de best mogelijke kans te geven. Ik geniet altijd van dit circuit, dus houd moed en stuur me positieve energie voor de race.”

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