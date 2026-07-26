Lando Norris vertrekt zondagmiddag vanaf poleposition tijdens de Grand Prix van Hongarije. De regerend wereldkampioen bezorgde McLaren zijn eerste pole van het seizoen en heeft daarmee de beste papieren om op de bochtige Hungaroring de leiding vast te houden. Naast hem aast Charles Leclerc op een perfecte start, terwijl Max Verstappen dankzij twee gridstraffen opschuift naar de tweede startrij en zijn kansen op een sterk resultaat ziet toenemen.

De eerste startrij wordt dus gevormd door Norris en Leclerc, waarbij vooral de Ferrari-coureur weet hoe belangrijk de openingsmeters zijn op een circuit waar inhalen traditioneel lastig is. Oscar Piastri completeert de top drie en vormt samen met zijn McLaren-teamgenoot een serieuze bedreiging voor de concurrentie.

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Verstappen leek zich zaterdag met de zesde tijd te moeten verzoenen, maar profiteert van de straffen voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Beide coureurs kregen een gridstraf van drie plaatsen, waardoor de Nederlander doorschuift naar de vierde startplek. Dat biedt de Red Bull-coureur een aanzienlijk betere uitgangspositie dan na de kwalificatie werd verwacht.

Hamilton, die oorspronkelijk als tweede eindigde, start daardoor vanaf de vijfde plaats. George Russell schuift op naar de zesde positie, terwijl Antonelli genoegen moet nemen met de zevende startplek. Daarachter vormen Isack Hadjar, Arvid Lindblad en Nico Hülkenberg de rest van de top tien. Vooral Hülkenberg maakt indruk door de Audi in de top tien te kwalificeren.

Verderop het veld valt op dat Aston Martin voorzichtig tekenen van herstel laat zien. Na de omvangrijke update van het team is de renstal niet langer de hekkensluiter van het veld. Fernando Alonso komt weliswaar niet verder dan de zestiende startplaats, maar de verbeterde prestaties bieden perspectief voor de rest van het seizoen.

De Grand Prix van Hongarije gaat zondag om 15.00 uur Nederlandse tijd van start.

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