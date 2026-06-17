Oscar Piastri kende in 2025 al een terugval in de tweede seizoenshelft, maar volgens Nico Rosberg en Jacques Villeneuve heeft de McLaren-coureur ook dit jaar moeite om de verwachtingen waar te maken. Waar Piastri een jaar geleden nog werd gezien als een van de grootste talenten van de Formule 1-grid, stellen beide oud-wereldkampioenen dat zijn reputatie in de paddock de afgelopen maanden een flinke deuk heeft opgelopen.

Na twee opeenvolgende uitvalbeurten in Australië en China wist Piastri zich te herstellen met podiumplaatsen in Japan en Miami. Sindsdien bleef een nieuwe top-drieklassering echter uit. Daar kwamen ook enkele problemen met de stewards bij. De Australiër kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een incident met Alex Albon in Canada en ontving in Monaco een controversiële straf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat. In Barcelona bleef hij weliswaar uit de problemen, maar kon hij het tempo van teamgenoot Lando Norris geen moment volgen. Norris eindigde als derde, terwijl Piastri als vijfde over de streep kwam, op 35 seconden van zijn teamgenoot.

Rosberg ziet daarin een zorgwekkende ontwikkeling. “Het gaat de laatste tijd niet zo goed met hem (Piastri, red.)”, aldus de Duitser in een uitzending van Sky Sports. “Zijn marktwaarde is de afgelopen weken en maanden flink gedaald. Een beetje onverwacht, want vorig jaar zat hij echt constant op gelijke hoogte met Lando (Norris, red.), maar die geniet dit jaar een flinke voorsprong.” De oud-kampioen denkt dat de nieuwe generatie auto’s en reglementen daarbij een rol speelt. “Met deze nieuwe reglementen en nieuwe auto’s voelt Oscar zich nog niet helemaal op zijn gemak. Het is een beetje vreemd en hij moet daar echt aan werken, want hij dreigt ver terug te zakken.”

‘Je bent zo goed als je laatste race’

Ook Jacques Villeneuve ziet een duidelijke verandering in de manier waarop er binnen de Formule 1 naar Piastri wordt gekeken. “Nou, we zagen die trend vorig jaar al”, vulde hij aan. “Halverwege het seizoen was hij hét gespreksonderwerp in de paddock; wat was het geweldig dat McLaren hem had gecontracteerd, want hij had zich zo sterk bewezen in de Formule 3 en de Formule 2. Het was allemaal fantastisch.” Piastri werd kampioen in beide juniorklassen en won in zijn tweede jaar bij McLaren zijn eerste Grand Prix. Vorig jaar won hij nog eens zeven races en ging hij lange tijd aan kop in het kampioenschap.

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Volgens Villeneuve laat de huidige situatie echter zien hoe snel de publieke opinie kan omslaan. “Het is heel vreemd, maar zoals we vaak genoeg zeggen: ‘Je bent maar zo goed als je laatste race’. Dat is het lastige aan deze sport. Tenzij je Lewis (Hamilton, red.) bent en zoveel kampioenschappen hebt om op terug te vallen. Anders geldt dat, wanneer je twee of drie slechte races rijdt, de hele wereld weer verder kijkt.”

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