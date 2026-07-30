McLaren-teambaas Andrea Stella ziet de ontwikkeling van Lando Norris als coureur. Volgens de Italiaanse teambaas heeft de Brit in het seizoen na zijn gewonnen titelstrijd meer zelfvertrouwen dan voorheen. Oscar Piastri is ondertussen nog bezig om een zelfde soort ontwikkeling door te maken als zijn teamgenoot, denkt Stella: ‘In de tweede seizoenshelft zullen we een zeer sterke Oscar zien’.

Lando Norris heeft zijn eerste zege als regerend wereldkampioen binnen. De coureur reed een ruime vijftien seconden voor tweede plaats Max Verstappen over de finishlijn op de Hungaroring. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft het winnen van het kampioenschap de Brit het nodige zelfvertrouwen gegeven als coureur.

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“Ik ben behoorlijk onder de indruk van Lando, gezien de manier waarop hij vorig jaar op het eerste derde deel van het seizoen reageerde,” blikt Stella terug op het 2025-seizoen, na de GP Hongarije. “Er waren hoogte- en dieptepunten, er waren wat moeilijkheden, er waren duidelijke leerpunten om op terug te kijken en van te leren, en hij ging de uitdaging aan. Hij heeft hard gewerkt, in de eerste plaats aan zichzelf, maar ook met de groep ingenieurs om hem heen en de hele entourage; het was geweldig ontwikkelingswerk, zowel op persoonlijk vlak als wat het rijden betreft.”

“Wat we hier (in Boedapest, red.) zien, is gewoon de voortzetting van dit traject”, vervolgt Stella. “Lando heeft veel meer zelfvertrouwen; ik denk dat hij zich veel beter bewust is van de middelen die hij tot zijn beschikking heeft tijdens het rijden en hoe hij die middelen moet inzetten.”

‘Een zeer sterke Oscar in de tweede seizoenshelft’

Stella schetst daarbij een beeld waarin Norris verder is in zijn ontwikkeling dan Oscar Piastri, die momenteel door een zelfde soort ontwikkelingsproces gaat als zijn teamgenoot vorig seizoen. “We hebben een geweldige ontwikkeling bij Lando gezien, en eerlijk gezegd geldt dat ook voor Oscar,” voegt Stella eraan toe. “Oscar is nog bezig zich aan te passen aan deze 2026-auto’s met weinig grip, en daar ligt een kans om wat tempo te vinden. Er wordt uitstekend samengewerkt tussen Oscar, zijn engineeringteam en zijn bredere team, dus ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen een zeer sterke Oscar zullen zien.”

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