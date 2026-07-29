Lando Norris heeft onthuld dat hij na de eerste trainingsdag voor de GP van Hongarije ‘weinig vertrouwen’ had in de kansen van McLaren. De Brit was zo teleurgesteld over de snelheid van de MCL40, dat teambaas Andrea Stella hem zelfs uitdaagde voor een weddenschap. Twee dagen later stond Norris echter op de hoogste trede van het podium. Na afloop van het raceweekend sprak hij bovendien van ‘een van zijn beste optredens’ in de Formule 1.

Norris gaf in de officiële FIA-persconferentie toe dat hij op vrijdag weinig optimistisch was. “Vooral niet na de eerste vrije training”, reageerde hij toen hem gevraagd werd of hij vrijdagavond geloofde dat hij een auto had waarmee hij kon winnen. “Andrea (Stella, red.) wilde zelfs een weddenschap met me afsluiten, omdat ik behoorlijk teleurgesteld was over de snelheid en de wegligging van de auto.” Hoewel McLaren in de tweede training vooruitgang boekte, bleef Norris sceptisch. “Het ging iets beter in VT2, maar de Ferrari’s waren gewoon van een ander niveau, en ik had echt niet verwacht dat we zo dichtbij zouden komen in de kwalificatie.”

Volgens Norris veranderde alles op zaterdag, toen de wind draaide en de MCL40 veel beter tot zijn recht kwam. “Maar de wind veranderde van vrijdag op zaterdag, en de wind op zaterdag paste veel beter bij onze auto. We hadden veel meer vertrouwen in de besturing, dús ik kon harder pushen.” Uiteindelijk resulteerde dat in zijn eerste pole position van het jaar. “Toen had ik zeker het gevoel dat ik ook de race kon winnen.”

Norris hield Piastri gemakkelijk bij

Ondanks dat Oscar Piastri hem bij de start passeerde, bleef Norris overtuigd van zijn eigen racesnelheid. “Het was waarschijnlijk een van mijn beste prestaties, als je het puur over het besturen van de auto hebt.” Hij wees erop dat hij zijn teamgenoot bijna veertig ronden lang op korte afstand kon volgen. “Het feit dat ik dit kon, gaf me het vertrouwen dat ik de race zou winnen, wat er ook gebeurde, of hij nu vroeg of laat een pitstop zou maken. Het snelheidsvoordeel dat ik had, was enorm.”

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Norris schrijft zijn ommekeer niet toe aan verschillen in materiaal, maar aan de stappen die hij zelf heeft gezet. “De auto’s zijn identiek, maar ik voel me de laatste tijd gewoon heel sterk. Ik heb aan veel aspecten gewerkt ten opzichte van vorig jaar. Ik heb de laatste tijd veel meer vertrouwen in hoe ik prestaties eruit kan halen, en ik heb veel met mijn ingenieurs samengewerkt om deze auto echt te begrijpen. Het is zeker geen makkelijke auto om te doorgronden, laat staan om er constant mee op de limiet te rijden.” Hoe Norris dan toch een zege heeft kunnen boeken? “Door hard werk; van mijn ingenieurs, maar ok van mij als coureur.”

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