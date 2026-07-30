Williams-teambaas James Vowles legt de verantwoordelijkheid voor de aanvaring tussen Carlos Sainz en Oscar Piastri tijdens de GP Hongarije niet alleen bij zijn eigen Williams-coureur neer. De Spanjaard zag de naderende raceleider niet op het moment dat Piastri hem op een ronde wilde neerzetten. Vervolgens botsten de twee tegen elkaar. Volgens Vowles kwam dit echter ook deels door Fernando Alonso, die op dat moment in gevecht was met Sainz: ‘Fernando had al eerder aan de kant moeten gaan voor Oscar’, vindt de Williams-teambaas.

Oscar Piastri leidde de race op de Hungaroring op het moment dat hij achterblijver Carlos Sainz op de baan tegenkwam. De Williams-coureur kreeg blauwe vlaggen – een teken dat hij Piastri voorbij moest laten gaan – maar zag deze niet en kwam vervolgens in aanraking met de McLaren-bolide van de Australiër. Tot grote woede van Piastri, die zo zijn voorsprong op teamgenoot Lando Norris zag verdampen.

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Achteraf bleek er een systeemstoring tijdens de GP Hongarije te zijn opgetreden, waardoor meerdere coureurs niet de blauwe signalen op hun stuur kregen wanneer ze op een ronde werden gezet. “Op een gegeven moment werkten we eigenlijk alleen maar met marshals die hun best deden”, vertelt Williams-teambaas James Vowles over de systeemstoring, in een video voor Williams. “Maar met blauwe vlaggen zwaaien, dat is voor marshals erg moeilijk: ze weten niet wanneer de auto’s langskomen. Wat toen werd bedacht, was om knipperende blauwe lichten te gebruiken, maar zonder aan te geven voor welke coureur die bedoeld waren.”

Vowles wijst ook naar Alonso

Volgens de Williams-teambaas was deze onduidelijkheid echter niet de enige oorzaak voor het incident tussen Sainz en Piastri. De Brit wijst vervolgens ook naar Fernando Alonso, die op dat moment in gevecht was met Sainz. “Fernando kreeg de hele tijd al een aantal blauwe lichten, maar bleef voor Oscar rijden”, aldus Vowles. “Je moet het in de juiste volgorde doen, dus Fernando had eerder al aan de kant moeten gaan voor Oscar. Maar dat deed hij niet.”

Doordat er een gevecht tussen Sainz en Alonso uitbrak, was het voor Williams onduidelijk wanneer de Spanjaard precies voor de naderende Piastri aan de kant moest gaan. “Wat we wel hebben gedaan, is Carlos in bocht één laten weten dat Oscar eraan kwam”, voegt Vowles eraan toe. “Wat we hadden moeten doen – want uiteindelijk racen we nog steeds voor een positie buiten de punten – is Carlos daarop wijzen op het moment dat hij naast Fernando reed in de aanloop naar bocht twee. Maar het was geen poging om Oscar te blokkeren of iets dergelijks.”

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