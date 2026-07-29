Ralf Schumacher vindt dat Carlos Sainz zwaarder gestraft had moeten worden voor zijn botsing met Oscar Piastri tijdens de GP van Hongarije. De Duitser noemt het incident, waarbij Piastri kostbare tijd verloor in de strijd om de overwinning, ‘een absolute no-go’ en vindt een tijdstraf van vijf seconden onvoldoende. “Wat mij betreft, had hij een gridstraf moeten krijgen voor de volgende race op Zandvoort.”

De oorzaak van het incident lag mede bij een systeemstoring op de Hungaroring, waardoor verschillende coureurs niet de gebruikelijke blauwe signalen kregen toen zij op een ronde werden gezet. Toen Piastri – op dat moment de virtuele raceleider – achter Sainz terechtkwam, was die gefocust op een duel met Fernando Alonso. Bij een poging om de Williams te passeren, liet de Spanjaard geen ruimte en botsten de beide auto’s op elkaar. Piastri kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar verloor wel veel tijd op Lando Norris, die kort daarna de leiding overnam. Sainz kreeg uiteindelijk een tijdstraf van vijf seconden.

Schumacher wil Sainz zwaarder straffen

Schumacher vindt die straf niet passend bij de ernst van het incident. “Het is iets waar je woedend van wordt”, zei hij namens de Duitse tak van Sky Sports. “Geen van hen streed om de punten”, doelde hij op Sainz en Alonso. “Toen kwam de leider van de race eraan, en Sainz reed tegen zijn auto aan. Een absolute no-go wat mij betreft. Een normale straf is niet genoeg. Wat mij betreft moet Sainz gestraft worden voor de volgende race – pak hem aan tijdens de kwalificatie op Zandvoort. Dit mag immers geen precedent scheppen.”

De voormalig Williams-coureur vindt dat Sainz zich simpelweg bewuster had moeten zijn van zijn omgeving. “Elke coureur weet hoe het werkt”, vervolgde hij streng. “Je hebt je ingenieur, je stelt vragen en je kijkt ook in je spiegels. Als hij me vertelt dat hij niet in zijn spiegels kan kijken tijdens het rijden, dan is hij overstuur en moet hij stoppen. Dit was écht onsportief.”

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