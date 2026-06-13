Oscar Piastri heeft stevige kritiek geuit op de beslissing van de FIA om de straffen van Pierre Gasly in de GP van Monaco terug te draaien. De Fransman kreeg daarmee zijn podiumplaats terug en verdrong Piastri van de vierde naar de vijfde plaats. Dat betekende twee WK-punten minder voor de Australiër. De McLaren-coureur, die door dezelfde meetfout werd getroffen, zegt vooral verbaasd te zijn over de inconsistente afhandeling van de zaak.

De stewards besloten vrijdag in Barcelona dat het herzieningsverzoek van Alpine gegrond was, waardoor Gasly’s twee tijdstraffen van vijf seconden ongeldig werden verklaard. De Fransman schoof daardoor opnieuw op naar de derde plaats, de positie waarop hij ook over de finish kwam. De beslissing heeft echter voor nieuwe beroering gezorgd in de paddock, waar Mercedes, McLaren en Red Bull overwegen protest aan te tekenen. Piastri en George Russell kregen in Monaco immers een vergelijkbare straf, maar hadden die tijdens de race al uitgezeten.

De discussie rond de straffen werd verder aangewakkerd door de constatering dat de metingen in de pitstraat niet volledig accuraat waren. Dat roept bij Piastri grote vragen op. “Ik ben echt verbijsterd door de beslissing”, verzuchtte hij tegenover Sky Sports. “Hoe kun je een foutieve beslissing terugdraaien als alle andere coureurs die bestraft zijn al op de blaren hebben gezeten? Het is te gek voor woorden dat je één straf verandert, terwijl je daarmee ook de races van vijf of zes andere coureurs beïnvloedt. Ik ben één plek teruggevallen, maar je kunt je voorstellen hoe George (Russell, red.) zich moet voelen. Ik kon mijn ogen niet geloven.”

Puinhoop

“Ik ben mijn positie kwijtgeraakt omdat ik de straf heb uitgezeten, dus technisch gezien zou ik P3 moeten zijn, maar technisch gezien zou George ook P3 moeten zijn”, lachte de McLaren-coureur wrang. “Nu is het gewoon een puinhoop.” Piastri schetste bovendien een bredere zorg over de gevolgen voor de sport. “De FIA zit in een behoorlijk lastige situatie en ik weet niet hoe ze hier ooit nog uitkomen. Want de huidige gang van zaken lijkt te zijn dat je een straf niet uitzit, maar naar de stewards stapt en vervolgens maanden moet wachten op een beslissing over de race. Wie wil er nou op die manier racen?”

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Over zijn gevoelens rond het hele podium-debacle zei Piastri tot slot: “Verbijsterd is het woord dat ik zou gebruiken. Vroeger kon je zeggen: ‘Jammer, we hebben een fout gemaakt’, maar dan was iedereen daar de dupe van en werd iedereen gelijk behandeld. Nu is alles ontzettend onduidelijk. Hoe kun je zoiets nog beoordelen? Ik denk niet dat je een volledige raceuitslag kunt schrappen, maar het is wel een opmerkelijke situatie die is ontstaan.”

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