McLaren heeft groen licht gegeven voor het gebruik van de ‘Macarena’-vleugel. Het Britse team is slechts de laatste renstal die het al veelbesproken onderdeel op hun bolides zal zetten, nadat eerder Ferrari en Red Bull met vergelijkbare concepten kwamen. De vleugel is volgens McLaren-teambaas Andrea Stella goed door de test gekomen tijdens de vrije training in Hongarije: ‘We kijken er nu naar uit om het in toekomstige races te introduceren’.

McLaren is slechts de laatste renstal die met een eigen versie van de ‘Macarena’-vleugel aankwam tijdens het raceweekend in Hongarije. Op de vrijdag testte de Britse renstal de inmiddels bekende ronddraaiende achtervleugel. Ferrari bracht een vergelijkbaar concept al mee naar de testdagen in Bahrein, terwijl Red Bull het ontwerp in Miami introduceerde voor de RB22.

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In Hongarije werd McLaren-teambaas Andrea Stella gevraagd naar de vleugel. “Het was een ingewikkeld project, maar dat was geen verrassing,” vertelde de Italiaan aan de aanwezige media. Volgens Stella waren de gegevens die het team in Boedapest had verzameld buitengewoon veelbelovend. “Dit concept is positief beoordeeld en we kijken er nu naar uit om het tijdens toekomstige races te introduceren,” bevestigde hij daarom.

Windtunnel

De ‘Macarena’-vleugels van Ferrari en McLaren verschillen wel op één punt: terwijl de vleugel van de Scuderia naar achteren klapt, kantelt die van McLaren – net als die van Red Bull – naar voren. Stella werd gevraagd of dit misschien komt doordat het onderdeel in verschillende windtunnels is getest.

“Ik denk niet dat de windtunnel een belangrijke factor is bij het bepalen van het aerodynamische gedrag bij het weer aansluiten van de vleugel,” stelde Stella echter. “Je kunt daarvoor andere hulpmiddelen gebruiken, en het belangrijkste hulpmiddel, vooral bij dit soort complexe projecten – zelfs vanuit aerodynamisch oogpunt – blijft wat je op het circuit waarneemt. Het was voor ons belangrijk om gegevens langs het circuit te verzamelen, want bij zo’n delicaat project zou je nooit uitsluitend op een windtunnel hebben vertrouwd.”

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