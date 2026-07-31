Ook voor de McLaren-coureurs is het nu officieel zomerstop. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri moest na de GP Hongarije nog afreizen naar het circuit van Portimão in Portugal. Daar reden ze testkilometers in de MCL60, voor het eerst samen met reservecoureur Leonardo Fornaroli.

Voor Lando Norris vonden de testdagen plaats op een speciale plek: in 2017 reed de Brit voor het eerst in een Formule 1-auto op Portimão. Tijdens de testdagen negen jaar later nam Norris 49 rondes voor zijn rekening, terwijl Oscar Piastri 55 rondes reed en Leonardo Fornaroli 47 rondes op beide middagen in Portugal. In totaal testte McLaren twee dagen op het ‘uitdagende’ Portugese circuit. Portimão staat bekend om de gevoeligheid voor de wind, waardoor de coureurs te maken kregen met onvoorspelbare omstandigheden.

LEES OOK: Andrea Stella: ‘Lando Norris heeft nu meer zelfvertrouwen dan tijdens titelstrijd’

“Het was een productieve test voor ons, en het was fijn om weer in Portimão te zijn”, blikt Norris terug op de testdagen. “Hier heb ik voor het allereerste keer in een F1-auto gereden, dus het is een bijzonder circuit voor mij. Het is ook een circuit waar het leuk is om te rijden, met een aantal leuke, uitdagende bochten. We hebben alles kunnen afwerken wat we wilden en een aantal waardevolle kilometers kunnen afleggen. Het is een mooie afsluiting voor de zomerpauze. Ik kijk ernaar uit om wat tijd door te brengen met familie en vrienden, nieuwe energie op te doen en sterk terug te komen in Zandvoort.”

‘Interessant circuit’

Voor Piastri was het de eerste keer dat hij op Portimão reed. “Door de wisselende omstandigheden was het een interessant circuit om op te rijden, en de hoogteverschillen maakten het echt leuk”, vertelt de Australiër enthousiast. “We hebben het hele programma dat we ons hadden voorgenomen kunnen afwerken, en het team is tevreden. Het is een goed moment om even pauze te nemen voor de zomerstop. Het is een behoorlijk intensief seizoen voor ons geweest, dus het zal voor iedereen fijn zijn om even tot rust te komen voordat we er weer volop tegenaan gaan.”

Volgend jaar keert de Formule 1 terug op het Portimão-circuit, officieel het Autódromo Internacional do Algarve.

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.