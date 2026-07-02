Sergio Pérez keerde dit seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1. De ervaring van de zesvoudig Grand Prix-winnaar overtuigde de nieuwe Cadillac-formatie om hem aan te trekken voor het F1-debuut. Waar teamgenoot Valtteri Bottas, eveneens een ervaren kracht, in 2025 dienstdeed als test- en reservecoureur voor Mercedes, had Pérez afstand genomen van de sport. Desondanks verraste hij zichzelf met hoe snel hij het racen weer in de vingers had.

“Ik denk dat het me echt goed heeft gedaan”, aldus Pérez over zijn sabbatical. “Al is het niet gemakkelijk om na een jaar afwezigheid terug te keren in de sport.” Via motorleverancier Ferrari kreeg de Mexicaan vorig jaar al de kans om te testen in een zwarte SF-23. “Ik was eigenlijk verrast toen ik halverwege vorig jaar die test deed met Ferrari, in de auto van 2023. Ik zat er heel snel weer in.”

Na zijn gedwongen afscheid bij Red Bull – Pérez beschikte aanvankelijk over een contract met een optie tot 2026 – leek het doek te vallen voor de 36-jarige Mexicaan. Toch heeft hij geen moment gedacht aan een overstap naar een andere raceklasse. “Ik wilde niets anders rijden, geen andere klasse, totdat ik wist wat de toekomst voor me in petto had. Ik ken niets anders dan de Formule 1. Niet voor niets was ik, toen ik in die Ferrari stapte, binnen een paar ronden alweer op snelheid.”

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“Dat gaf me veel zelfvertrouwen”, legde Pérez uit. “Bovendien wist ik dat iedereen dit jaar, dankzij de nieuwe reglementen, weer vanaf nul zou beginnen. In dat opzicht maakte dat de uitdaging iets minder groot.”

Sergio Pérez in de zwarte SF-23 op Imola (ANP)

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