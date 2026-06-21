Sergio Pérez kijkt met vertrouwen vooruit naar de komende Grands Prix, waarin hij hoopt Cadillac stap voor stap richting het middenveld te brengen. De nieuwe Amerikaanse formatie, die in 2026 zijn intrede maakte in de Formule 1, is momenteel nog het enige team zonder punten. Toch groeit bij Pérez het geloof dat een grote update in Oostenrijk een belangrijke stap voorwaarts kan betekenen.

Tijdens de GP van Monaco misliep Pérez nog zijn eerste kans op punten door een tijdstraf, nadat hij bij de herstart niet correct in zijn startvak stond. Daarmee viel hij terug tot buiten de top tien, waar hij aanvankelijk uitzicht had op P10 vóór Fernando Alonso. Desondanks laat het resultaat zien dat Cadillac langzaam aansluiting begint te vinden in het veld. Qua pure snelheid zit het team inmiddels dicht bij Aston Martin, al bleef de MAC-26 in Barcelona kampen met overmatige bandenslijtage, waardoor de prestaties over langere stints nog tekortschieten.

“Wanneer we een stint van meer dan vijftien ronden rijden, zien we een grote dip door bandenslijtage”, legde Pérez uit tegenover de media in Catalonië. “We begrijpen redelijk goed waar dat vandaan komt en hebben een duidelijk idee hoe we het moeten oplossen, al zal het nog een paar races duren voordat dat echt effect heeft. Het goede nieuws is dat we weten waar het zit. Barcelona is bovendien een goed circuit om te zien waar je tekortkomt, dus in dat opzicht was het een waardevol weekend.”

Groot upgradepakket

Binnen het team wordt gewerkt aan een zogenoemd ‘groot upgradepakket’ dat in Oostenrijk moet worden geïntroduceerd. In een seizoen waarin de nieuwe technische reglementen een voortdurende ontwikkelingsstrijd hebben ontketend, kan één updatepakket de verhoudingen in het middenveld snel verschuiven. Pérez ziet daarin een kans om Cadillac dichter bij de concurrentie te brengen, zeker nadat Ferrari en Lewis Hamilton in Spanje lieten zien hoe groot het effect van upgrades kan zijn.

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Over de data en de ontwikkelingsrichting is de Mexicaan duidelijk. “Het is waardevolle informatie voor het team. We moeten ervoor zorgen dat we stappen zetten en we brengen een groot pakket mee naar Oostenrijk. Ik hoop dat dat ons richting het middenveld brengt.” Tegelijkertijd tempert hij de verwachtingen: “Nee, dat zal de huidige problemen niet volledig oplossen. Het zal het wel verbeteren, en hopelijk is Silverstone de plek waar we het definitief kunnen verhelpen.”

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