Sergio Pérez heeft teruggeblikt op de opmerkelijke periode waarin hij betrokken was bij de redding van Force India, maar uiteindelijk zelf plaats moest maken toen het team verderging onder de vlag van Aston Martin. De Mexicaan stelt dat hij geen wrok koestert, maar erkent dat loyaliteit in de Formule 1 vaak ondergeschikt is aan prestaties en kansen.

Pérez sloot zich in 2014 aan bij Force India, dat destijds eigendom was van de Indiase zakenman Vijay Mallya. Toen de financiële problemen rond Mallya en zijn bedrijf Kingfisher Airlines het team in 2018 in gevaar brachten, nam Pérez het initiatief om de medewerkers te beschermen en een faillissement te voorkomen. Lawrence Stroll stapte vervolgens in met een consortium, waarna Force India veranderde in Racing Point. Pérez bleef aan en kreeg Lance Stroll als teamgenoot.

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De samenwerking leek uit te groeien tot een gezamenlijk project, maar toen Racing Point later Aston Martin werd, besloot het team Pérez te vervangen door Sebastian Vettel. In de High Performance Podcast blikte de Mexicaan terug op die beslissing. “Het was moeilijk”, verzuchtte Pérez. Volgens de coureur had hij verwacht onderdeel te blijven van de nieuwe ambities van het team. “Ik had een contract voor drie jaar, uiteraard met opties, en voor mijn gevoel lag mijn toekomst bij dat team. Ik was er vrijwel mijn hele leven bij betrokken geweest.”

Sergio Pérez: ‘Geen loyaliteit in de Formule 1’

“Ik heb nota bene geholpen het team te kopen, noem het allemaal maar op”, vervolgde Pérez enigszins gefrustreerd. “Dus ik dacht echt dat ik samen met Lawrence en Lance (Stroll, red.) deel zou uitmaken van dat project. Maar toen kwam Sebastian (Vettel, red.) beschikbaar”, herinnerde hij zich. De viervoudig wereldkampioen nam in 2020 afscheid van Ferrari. “Een viervoudig wereldkampioen kwam beschikbaar, en ik begreep dat dit is hoe de sport werkt. Ik wist dat hij een grote aanwinst zou zijn voor Lawrence. Zodra hij die optie kreeg, werd mijn contract niet verlengd en koos men voor Sebastian.”

De Mexicaan benadrukte dat hij die keuze niet persoonlijk opvatte, ondanks zijn gevoel dat er weinig loyaliteit bestaat in de Formule 1. “Ik zei zoiets van: ‘Kijk, er is geen loyaliteit in deze sport.’ Ik nam het niet persoonlijk op; ik heb juist een geweldige relatie met alle mensen bij Aston Martin.” Pérez revancheerde zich door aan het einde van 2020 de GP van Sakhir te winnen, waarna Red Bull op de deur kwam kloppen. “Ik had nooit gedacht dat ik voor Red Bull zou kunnen rijden, omdat zij altijd coureurs uit hun eigen opleidingstraject kiezen.”

Lawrence Stroll en Sergio Pérez – in Racing Point-kleuren – na de GP van Sakhir in 2020 (Getty Images)

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