Cadillac-teambaas Graeme Lowdon staat nog altijd volledig achter de keuze om Valtteri Bottas en Sergio Pérez aan te trekken als ervaren krachten voor het nieuwe F1-team. Ondanks de kritiek vanuit de paddock is Lowdon ervan overtuigd dat het duo precies de begeleiding biedt die Cadillac nodig heeft tijdens de eerste fase van het project. Gezien de resultaten – nul punten in elf Grands Prix – worden er veel vraagtekens geplaatst bij de huidige bezetting.

Cadillac heeft weliswaar nul WK-punten gescoord, maar daarbij moet gezegd worden dat de Amerikaanse formatie een bijzonder korte voorbereiding kende richting zijn F1-debuut. Twaalf maanden vóór de eerste race was Lowdon nog op zoek naar ruim vijfhonderd medewerkers om de organisatie op te bouwen. Gezien die omstandigheden ziet Cadillac de eerste prestaties als veelbelovend, zeker omdat het team bij vlagen kan concurreren met gevestigde namen.

Hoewel Pérez momenteel duidelijk de betere resultaten behaalt, blijft Lowdon overtuigd van de waarde van zowel de Mexicaan als diens teamgenoot, Valtteri Bottas. “Mijn mening is niet veranderd, en de afgelopen maanden die we samen hebben doorgebracht hebben die alleen maar versterkt”, vertelde de Brit aan AUTOHebdo. “Naast de gebruikelijke uitdagingen van een rookie-team, moesten we ook omgaan met de uitdagingen die voortvloeien uit de nieuwe reglementen. Er zijn zoveel nieuwe aspecten om tegelijkertijd te beheren, en de bijdrage van Valtteri (Bottas, red.) en Sergio (Pérez, red.) is daarbij cruciaal geweest. Ze helpen ons op elk niveau.”

Toekomstige Cadillac-coureurs?

Volgens Lowdon is de ervaring van het duo van grote waarde voor de ontwikkeling van Cadillac. “Ze hebben deel uitgemaakt van kampioensteams, en de groei die Cadillac in de afgelopen weken heeft doorgemaakt, hebben we grotendeels aan hen te danken.” Daarmee verdedigde de teambaas met name Bottas, wiens plaats in het team sinds enkele weken ter discussie staat.

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De komende periode moet duidelijk maken welke rol Bottas blijft spelen binnen het project en of mogelijke alternatieven klaarstaan. Colton Herta, een belangrijke kandidaat voor een toekomstig stoeltje, heeft in de Formule 2 voorlopig moeite om de benodigde resultaten voor zijn superlicentie te behalen. Mocht Cadillac besluiten een andere richting in te slaan, dan liggen ook namen als Leonardo Fornaroli, Rafael Câmara en reservecoureur Guanyu Zhou op de loer.

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