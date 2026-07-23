Cadillac-coureur Sergio Pérez verwacht dat Aston Martin dit weekend tijdens de GP van Hongarije een flinke stap voorwaarts zal zetten. De Britse renstal introduceert een omvangrijk upgradepakket voor de AMR26, nadat het de ontwikkeling daarvan eerder bewust had uitgesteld om met een ingrijpende update te komen. In de paddock doen inmiddels geruchten de ronde dat de vernieuwde auto een forse prestatiewinst zal opleveren.

Pérez denkt dat Aston Martin daarmee dichter bij Cadillac zal komen. “Absoluut”, reageerde hij desgevraagd. “Ik denk dat ze een grote stap zullen zetten. Het is duidelijk een zeer sterk team. We verwachten dat ze de achterstand zullen inhalen en flinke vooruitgang zullen boeken.” Ook teamgenoot Valtteri Bottas is benieuwd naar de vernieuwde Aston Martin, al kijkt hij er met gemengde gevoelens naar uit.

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“Er gaan veel geruchten rond”, liet de Fin weten. “De meeste wijzen erop dat het een grote stap voorwaarts is. Maar dat zullen we pas weten als de auto de baan op gaat. Een van de geruchten die ik heb gehoord, is dat alleen de voorwielophanging hetzelfde is gebleven en dat verder alles nieuw is. We zullen het zien. Ik ben er erg benieuwd naar, maar tegelijkertijd ook een beetje bang dat Cadillac achteraan eindigt als zij inderdaad zo’n grote stap zetten. Uiteindelijk moeten we ons echter gewoon op ons eigen werk concentreren. Daar moeten we onze energie in steken.”

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