Sergio Pérez heeft stevige kritiek geuit op de huidige generatie F1-auto’s na de GP van België. Volgens de Cadillac-coureur legde Spa-Francorchamps opnieuw de zwakke punten van de reglementen voor 2026 bloot. Op het Belgische circuit hadden de auto’s zichtbaar moeite met het energiebeheer, waardoor coureurs op de lange rechte stukken snelheid verloren. “Dat is geen Formule 1”, oordeelde Pérez kritisch.

“Ik denk dat Spa, met de huidige reglementen, eerlijk gezegd geen goede plek is voor de Formule 1”, blikte hij terug tegenover de media in Hongarije. “Wat ik zag was geen Formule 1. Ik wil er niet verder op ingaan, maar het was absoluut niet prettig.”

Spa-Francorchamps legde problemen bloot

De Mexicaan erkende daarnaast dat het nog altijd lastig is om de toekomstige richting van de reglementen te beoordelen. “Eerlijk gezegd is het erg moeilijk om deze reglementen te begrijpen. Dus totdat je ze op een simulator hebt uitgeprobeerd, weet je niet welke veranderingen ze precies overwegen. En er is nog niets concreets van gekomen.”

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Hoewel Pérez benadrukte dat de FIA en de Formule 1 gedurende het seizoen al verbeteringen hebben doorgevoerd, vindt hij dat Spa duidelijk maakte dat er nog veel werk te verrichten is. “Eerlijk gezegd hebben de Formule 1 en de FIA een enorme stap voorwaarts gezet sinds het begin van het jaar. Maar natuurlijk, in Spa kwamen de problemen aan het licht; het was overduidelijk. En wat we zagen is gewoon niet Formule 1, en we moeten dat allemaal onder ogen zien. En dat was niet goed genoeg.”

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