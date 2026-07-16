Sergio Pérez heeft onthuld welke cruciale rol hij speelde bij het redden van Force India in 2018. De Mexicaan plaatste het team uit Silverstone destijds onder curatele, waarmee hij uiteindelijk de weg vrijmaakte voor de overname door Lawrence Stroll. De Canadees redde de renstal van de financiële ondergang en vormde die via Racing Point om tot het huidige Aston Martin. “Ik probeerde de beste coureur én de beste advocaat te zijn”, aldus Pérez.

Force India verkeerde in 2018 in zwaar financieel weer doordat teameigenaar Vijay Mallya kampte met juridische en financiële problemen. Pérez, die tussen 2014 en 2020 voor het team reed, had zelf nog een volledig jaarsalaris tegoed. Toen duidelijk werd dat een leverancier een faillissementsaanvraag had ingediend, besloot hij samen met zijn manager in te grijpen om een faillissement te voorkomen. In de High Performance-podcast blikte Pérez terug op die turbulente periode. “Ik had geen verstand van de wet, maar ik had nog geld tegoed. Ze hadden mijn salaris voor het hele jaar niet betaald”, begon hij.

“Er was wat vertraging, maar toen vertelde mijn manager me dat een van de leveranciers een faillissementsaanvraag had ingediend”, legde Pérez uit. “Dat betekende dat ze het bedrijf in principe konden sluiten en dat het hele team zijn baan zou verliezen. Ik dacht: ‘Wow.’ Vervolgens werd me verteld: ‘Je kunt het team redden.’ We (Pérez en zijn management, red.) hebben het hele proces in gang gezet om het team onder curatele te stellen voordat de faillissementsaanvraag werd behandeld, want anders was het team failliet gegaan.”

Dubbele rol

“Alle mensen, het hele team, zouden hun baan zijn kwijtgeraakt”, benadrukte de Mexicaan. “Het huidige Aston Martin had dan niet bestaan. We hadden negentig dagen de tijd om een koper te vinden en gelukkig meldde Lawrence (Stroll, red.) zich. Hij nam het team uiteindelijk over terwijl het onder curatele stond.” Volgens Pérez speelde de hele reddingsoperatie zich af terwijl het F1-seizoen gewoon doorging. De Mexicaan moest zich tijdens de raceweekenden voortdurend bezighouden met advocaten en juridische procedures, naast zijn werk als coureur. “Het was waanzinnig, want dit alles gebeurde in de zomer, toen de races elkaar in rap tempo opvolgden. Ik weet nog dat ik, vlak voordat ik in de auto stapte, gesprekken voerde met advocaten terwijl ik er eigenlijk niets van begreep.”

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“Ik weet nog dat ik het aan alle medewerkers moest uitleggen. Natuurlijk klonk het slecht: een coureur die zijn eigen team onder curatele stelt. Maar ik ging tijdens de raceweekenden met iedereen in gesprek en zei: ‘Kijk, ik doe dit omdat het het beste is voor iedereen hier. Anders verliezen jullie alles: jullie banen, noem maar op.’ Toen ik het eenmaal had uitgelegd, werden ze een stuk rustiger.” Pérez kijkt met trots terug op zijn dubbele rol in die periode. “Ik probeerde de beste advocaat voor het team te zijn én tegelijkertijd de beste coureur. Je kunt proberen die twee werelden gescheiden te houden, maar in zo’n kritieke fase was dat eigenlijk onmogelijk. Ik herinner me kwalificaties waarbij ik, vlak voordat ik in de auto stapte, nog om tafel zat met advocaten.”

Sergio Pérez namens Force India in 2018 (Getty Images)

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