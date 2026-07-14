Aston Martin lijkt na de zomerstop een belangrijke stap te zetten met de Honda-motor. Shintaro Orihara, algemeen directeur en hoofdingenieur van Honda, liet in aanloop naar de GP van België weten dat de fabrikant over twee races een vernieuwde aandrijflijn wil introduceren. Dat wijst erop dat de update tijdens de Dutch GP op Zandvoort zijn debuut zal maken. Tijdens de GP van Hongarije wordt bovendien al een omvangrijk upgradepakket voor de auto verwacht.

De timing is belangrijk voor Aston Martin, dat een moeizaam seizoen beleeft en voorlopig alleen nieuwkomer Cadillac achter zich weet te houden. De FIA heeft de Honda-motor als de zwakste aangewezen binnen de ADUO-regeling, waardoor de Japanners extra ontwikkelingsruimte krijgen. Orihara benadrukte dat de komende races nog waardevolle informatie moeten opleveren, voordat in Zandvoort een langverwachte upgrade wordt geïntroduceerd.

“We hebben nog twee races voordat we de nieuwe motor introduceren”, reageerde Orihara in een officieel persbericht van Aston Martin. “Het is belangrijk om lering te trekken uit de huidige specificatie, zodat we onze bevindingen over het energiebeheer kunnen meenemen naar toekomstige races. Denk bijvoorbeeld aan Monza, waar eveneens lange rechte stukken zijn.” Op dergelijke snelle circuits is energiebeheer cruciaal. Er is weinig gelegenheid om de batterij op te laden, waardoor teams het beschikbare vermogen tot in de puntjes moeten verdelen.

Nieuwe uitdaging in GP België

Voor de Grands Prix van België en Hongarije verwacht Honda nog geen ommekeer. Spa-Francorchamps vormt volgens Orihara wél een belangrijke test voor het energiebeheer. “We moeten goed nadenken over hoe we het vermogen inzetten op de lange rechte stukken”, benadrukte hij. “De hoeveelheid energie die je kunt terugwinnen is vrij beperkt, ondanks de lengte van het circuit. Dat legt extra nadruk op een goed energieplan. De lange rechte stukken stellen bovendien hoge eisen aan de krachtbron, niet alleen op het gebied van prestaties, maar ook van betrouwbaarheid.”

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Het Honda-pakket kampte in de afgelopen Grands Prix al met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. In de openingsfase van het seizoen had dat vooral te maken met hardnekkige trillingen in de aandrijflijn. In Groot-Brittannië haalden Fernando Alonso en Lance Stroll allebei de eindstreep. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat beide coureurs een GP uitreden. In de Ardennen komt daar mogelijk nog een extra uitdaging bij, want er wordt veel regen voorspeld. “Een extra onbekende factor zijn de wisselende weersomstandigheden op het circuit”, bevestigde Orihara. “Op Silverstone bleef het droog, dus Spa zou zomaar de eerste keer kunnen zijn dat we tijdens een sessie echte natte omstandigheden meemaken. Qua weer kan hier alles gebeuren.”

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