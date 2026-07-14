Aston Martin heeft bevestigd dat derde coureur Jak Crawford in actie komt tijdens de eerste vrije training voor de GP van België. De Amerikaan neemt in Spa-Francorchamps het stuur over van Fernando Alonso in de AMR26. Voor Crawford wordt het zijn derde vrije training van het jaar, nadat hij eerder al in actie kwam in Japan en Oostenrijk. Afgelopen weekend nam hij bovendien deel aan de hill climb op het prestigieuze Goodwood Festival of Speed.

De 21-jarige Crawford heeft dit seizoen al twee keer deelgenomen aan een vrije training. In Japan nam hij de auto van Fernando Alonso over, terwijl hij in Oostenrijk instapte namens Lance Stroll. In 2025 kwam hij eveneens in actie tijdens twee vrije trainingen voor de Britse renstal. Sinds dit jaar zijn alle teams verplicht om viermaal een rookie in te zetten tijdens een vrije trainingssessie. Crawford reed dit weekend nog enkele demonstratierondjes in de AMR25, de Aston Martin-bolide van vorig seizoen.

Azen op F1-stoeltje

Vorig jaar was de Amerikaan nog actief in de Formule 2. Hij eindigde als tweede in het kampioenschap en geldt als een van de grootste talenten binnen het opleidingsprogramma van Aston Martin. Mogelijk wordt hij via deze vrije trainingen klaargestoomd voor een vast stoeltje in de koningsklasse. Het contract van Alonso loopt na 2026 af en vooralsnog heeft de Spaanse routinier weinig reden om de samenwerking te verlengen.

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De tweevoudig wereldkampioen liet meermaals doorschemeren dat hij een contractverlenging laat afhangen van de competitiviteit van het team. Rond de zomerstop hoopt Alonso duidelijkheid te krijgen. Al tijdens de GP van Hongarije introduceert Aston Martin een omvangrijk upgradepakket. Volgens ingewijden gaat het om een B-spec-auto, wat inhoudt dat het ontwerp van de auto grotendeels op de schop gaat.

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