De afgelopen maanden werd er veel gesproken over het mogelijke toetreden van BYD tot de Formule 1. De Chinese autogigant flirt al geruime tijd met deelname aan de koningsklasse, ondanks dat het bedrijf hoofdzakelijk elektrische auto’s produceert. BYD-topadviseur Alfredo Altavilla benadrukt dan ook dat de F1-technologie wel relevant moet zijn voor het bedrijf. Mocht BYD de stap naar de sport zetten, dan verzekert hij wel dat het niet om een simpele sponsordeal zal gaan.

Vanuit de Formule 1 klinkt veel enthousiasme over een twaalfde team, mede omdat daarmee de Chinese markt verder kan worden aangeboord. “Het is altijd mijn droom geweest om de grote landen naar de Formule 1 te halen”, zei FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem vorig jaar tegenover Le Figaro. “De volgende stap is het verwelkomen van een Chinese fabrikant.” BYD-vicevoorzitter Stella Li onthulde tijdens de autoshow van Beijing al dat zij ‘nauw contact onderhoudt’ met F1-CEO Stefano Domenicali. “Ik hou van de Formule 1 omdat het draait om passie en cultuur, en omdat mensen ervan dromen om in de Formule 1 te rijden.”

Altavilla bevestigde de interesse van BYD in de Formule 1 tegenover SoyMotor, al moet deelname aan het kampioenschap volgens hem wel technologisch zinvol zijn. “We zijn niet betrokken bij de discussie over de nieuwe regels voor 2030”, reageerde hij. “Ik denk dat Stella (Li, red.) hier heel duidelijk over is geweest: we overwegen deelname aan de Formule 1 alleen als onze technologie kan bijdragen aan de doelstellingen van de sport.”

In dat geval wil BYD zijn betrokkenheid niet beperken tot een eenvoudige sponsordeal. “We zullen nooit deelnemen aan de Formule 1 alleen maar om een sticker op de zijkant van een auto te plakken”, onderstreepte hij. “Er zijn betere manieren om dat geld te investeren. Als we een manier vinden om technologiepartner van de Formule 1 te worden, dan is er serieuze interesse. Laten we dus afwachten hoe die nieuwe reglementen zich ontwikkelen.”

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Vooralsnog mikt de FIA – en dan met name voorzitter Mohammed Ben Sulayem – op een terugkeer van de V8-motor in 2030. De atmosferische krachtbronnen van weleer zijn populair bij zowel fans als coureurs en bovendien goedkoper om te produceren. Mocht de V8 daadwerkelijk zijn rentree maken, dan lijkt de kans kleiner dat BYD een eigen F1-team wil oprichten. Volgens Altavilla behoort een technologisch partnerschap echter eveneens tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen Haas en Toyota, waarbij de Japanse fabrikant zich sinds dit jaar nadrukkelijker bezighoudt met de technologische ontwikkeling van de Amerikaanse renstal.

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