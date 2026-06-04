Voormalig Red Bull-topman Richard Hopkins heeft zich uitgesproken over de groeiende speculatie rond Christian Horner en een mogelijke samenwerking met de Chinese autofabrikant BYD. Volgens Hopkins is het geen vergezocht scenario dat Horner – die na zijn vertrek bij Red Bull op zoek is naar een nieuwe rol in de Formule 1 – via een project als dit terugkeert in de sport: “Hij nog niet alles bereikt wat hij wil bereiken.”

Horner werd na de Britse GP van vorig jaar uit zijn functie ontheven. Zijn staat van dienst in de Formule 1 spreekt echter voor zich: bij Red Bull won hij zes constructeurstitels en acht rijderstitels. Hij wordt dan ook gelinkt aan meerdere F1-projecten, waaronder Alpine. Via een minderheidsbelang zou hij zich willen inkopen bij de Franse formatie, die gevestigd is in het Engelse Enstone.

Recent kwam er echter een tweede opvallende comebackmogelijkheid bij. Horner bezocht verschillende evenementen van de Chinese autogigant BYD, dat volgens geruchten onderzoekt of het met een twaalfde team kan toetreden tot de Formule 1. Er is zelfs al overleg geweest met F1-CEO Stefano Domenicali, zo bevestigde Stella Li, vicevoorzitter van BYD. Volgens Hopkins behoort een samenwerking tussen Horner en BYD zeker tot de mogelijkheden. De ex-teambaas zou nog onafgemaakte zaken hebben in de sport, en een potentieel nieuw team kan iemand van zijn statuur niet negeren.

Horner nog niet klaar met F1

“Deze verhaallijn lijkt steeds meer momentum te krijgen, moet ik zeggen”, aldus Hopkins in gesprek met Crash.net. “Eerst moest ik mijn kalender raadplegen om te kijken of het geen 1 aprilgrap was, maar het lijkt inderdaad een serieuze optie te worden.” Gezien de ambities van Horner, die volgens ingewijden net als Toto Wolff bij Mercedes een eigendomsbelang in een F1-team nastreeft, is de samenwerking meer dan logisch. “Ik weet zeker dat Horner – zodra hij hier lucht van kreeg – als eerste heeft aangeklopt. Dat is ook logisch: hij is nog jong genoeg en heeft nog niet alles bereikt wat hij wil bereiken. Ik denk dat hij gewoon op zoek is naar een aandeel in een team. Ik weet niet of dat mogelijk is met een wereldmerk als BYD, maar als je een teamleider zoekt, waarom dan niet Christian?”

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Volgens Hopkins is BYD bovendien een van de weinige realistische opties voor een terugkeer van Horner. Eerder werd gezegd dat Horner ‘alle bestaande teams aan de telefoon heeft gehad’, maar op de huidige grid zijn de mogelijkheden beperkt. “Als je naar de rest van de grid kijkt: tenzij Lawrence Stroll overweegt Aston Martin te verkopen, zit iedereen gebakken”, aldus Hopkins. “Dus als de deur bij Alpine gesloten blijft, is BYD waarschijnlijk de enige optie. Persoonlijk denk ik niet dat hij nog een rol als teambaas ambieert. Daar is iets veranderd. Maar we zullen zien.”

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