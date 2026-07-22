Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft onthuld dat het team genoeg telefoontjes krijgt van goede coureurs die interesse hebben in een F1-stoeltje bij de Oostenrijkse renstal. Volgens de Fransman hoort dat bij de huidige transferperiode in de Formule 1, waarin er veel aandacht uitgaat naar de toekomst van stercoureur Max Verstappen. Desalniettemin benadrukt Mekies dat hij in 2027 wil vasthouden aan de huidige bezetting met Verstappen en Isack Hadjar.

De situatie rond Verstappen blijft een belangrijk onderwerp op de rijdersmarkt. Naar verluidt beschikt de Nederlander over een clausule in zijn contract waarmee hij zijn samenwerking met Red Bull na 2026 zou kunnen beëindigen, ondanks het feit dat hij tot en met 2028 heeft getekend bij de Oostenrijkse renstal. Hoewel Verstappen heeft aangegeven pas met nieuws naar buiten te komen wanneer daar daadwerkelijk aanleiding toe is, blijven de geruchten over een mogelijke overstap naar onder meer McLaren rondzingen.

Interesse werkt in twee richtingen

Mekies stelt dat de interesse van beide kanten komt en dat Red Bull eveneens wordt benaderd door coureurs. “Het werkt in beide richtingen”, vertelde hij aan Sky Sports. “Het is volkomen normaal, en ik denk dat de media dat eerder ook al meldden. Het is volkomen normaal dat Max (Verstappen, red.) door iedereen wordt benaderd, omdat hij de beste coureur ter wereld is. En als topteam krijg je natuurlijk ook telefoontjes van veel goede coureurs. Dat is logisch.”

LEES OOK: Alpine onder druk na opmars Racing Bulls en Audi: ‘Auto niet goed genoeg’

Volgens Mekies zorgt de speculatie niet voor onrust binnen Red Bull. De Fransman benadrukt dat de prioriteit ligt bij het verbeteren van de auto en het behouden van de huidige combinatie van Verstappen en Hadjar. “Is het een afleiding voor ons? Niet echt”, verzekerde hij. “De volledige focus ligt op het bouwen van een competitieve auto. Zo behoud je immers de beste coureur ter wereld. Daarnaast zien we dat Isack (Hadjar, red.) zich ook enorm ontwikkelt naast Max. Voor ons is dit de ideale combinatie, en we doen er alles aan om die combinatie zo te houden.”

Volgens Laurent Mekies wil Red Bull vasthouden aan de line-up met Isack Hadjar en Max Verstappen (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.