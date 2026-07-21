Isack Hadjar hoopt dat zijn team Red Bull gauw de problemen aan de ‘Macarena’-vleugel kan verhelpen. De renstal besloot na de twee crashes van Max Verstappen het onderdeel van de RB22 af te halen, en niet meer te gebruiken totdat de problemen aan de achtervleugel verholpen waren. Hadjar denkt dat Red Bull dat voor de GP Hongarije wel voor elkaar krijgt: “Dan kunnen we nog meer prestatievermogen benutten.”

Max Verstappen belandde tijdens zowel het Grand Prix-weekend in Oostenrijk als in Groot-Brittannië in het grind. Tot tweemaal toe verloor de Nederlandse coureur de controle over zijn RB22 doordat de achtervleugel niet goed sloot. Red Bull besloot daarop de veelbesproken ‘Macarena’-vleugel van de bolides van hun beide coureurs af te halen, totdat de problemen aan het onderdeel opgelost zijn.

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Isack Hadjar hoopt dat zijn team dat al voor elkaar krijgt voor de GP Hongarije. “Op papier zou de Hungaroring beter moeten zijn voor ons dan Spa, dat is wat wij denken. Daarnaast proberen we de andere vleugel dan weer in te zetten”, vertelde hij in België. “Als we dat voor elkaar krijgen, zullen we nog meer prestatievermogen kunnen benutten. Dus ja, waarom niet? Ik heb er vertrouwen in.”

Hadjar hoopt dat Red Bull voor het aankomende raceweekend de ‘Macarena’-vleugel weer op de bolides kan schroeven. “Eerlijk gezegd weet ik het nog niet zeker. Ik hoop het echt”, vervolgt hij. “Ik denk dat ze het kunnen. Er zijn nog een paar controles die we moeten afronden, maar ik hoop het echt. Zelfs als het iets later komt, denk ik dat het meer prestaties oplevert.”

‘Zou voor Boedapest klaar moeten zijn’

Volgens technisch directeur Pierre Waché werkt Red Bull hard om aan de wens van de Frans-Algerijnse coureur te voldoen. “Er is een mechanisch probleem (aan de vleugel, red.) dat we na het ongeluk in Silverstone hebben ontdekt. We gaan het verhelpen. Het zou klaar moeten zijn voor Boedapest,” zei hij. “We hebben de vleugel bekeken en we weten wat er is gebeurd. We weten hoe we het moeten verhelpen. Het gaat er alleen om ervoor te zorgen dat het op tijd klaar en waterdicht is.”

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