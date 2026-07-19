Isack Hadjar moest zich tijdens de GP van België een weg door het veld banen. Nadat de jonge Red Bull-coureur door een gridstraf vanaf de achterste startrij moest vertrekken, werkte hij zich dankzij een uitgekiende strategie alsnog knap de punten in. Zijn sterke inhaalrace werd beloond met een zesde plaats. Toch was Hadjar na afloop allerminst tevreden; zonder gridstraf had er volgens hem zelfs een podium ingezeten.

“Als we geen motorstraf hadden gehad, hadden we waarschijnlijk voor een podiumplaats gestreden”, verzuchtte Hadjar na afloop van de GP van België. “We hadden een sterk tempo en hebben voortdurend de vrije lucht opgezocht.” Die strategie leverde Red Bull uiteindelijk acht extra WK-punten op. Max Verstappen vertrok zondag vanaf de eerste startrij, maar moest de tweede plaats uiteindelijk afstaan aan Charles Leclerc. De Nederlander eindigde – tegen zijn eigen verwachtingen in – wel op het podium.

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“Dit is het beste resultaat dat we vandaag hadden kunnen behalen”, gaf Hadjar toe. “De uitvoering was perfect.” Ondanks zijn indrukwekkende opmars greep de 21-jarige Parijzenaar naast de eretitel Driver of the Day, die naar Leclerc ging. F1 Academy-kampioene Doriane Pin stelde bij Canal+ dat Hadjar die onderscheiding eigenlijk had verdiend. “Ik moet het met haar eens zijn”, grapte de Red Bull-coureur. “Bedankt, Doriane.”

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