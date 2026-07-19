Max Verstappen finishte tijdens de GP van België op een knappe derde plaats. De Nederlander verloor één plaats bij de start, nadat hij aanvankelijk de leiding had genomen op Spa-Francorchamps. Op voorhand had hij wellicht niet gerekend op een podiumplek, waardoor Red Bull-teambaas Laurent Mekies de noodzaak voelde om na afloop een bijzonder dankwoord te delen.

“Er komen betere dingen aan”, hintte de Fransman op upgrades over de boordradio. “Bedankt dat je het met ons uitzingt.” Die laatste opmerking volgt op de vele speculaties over de F1-toekomst van Verstappen. De laatste maanden wordt hij nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar McLaren. In de aanloop naar de GP van België liet hij weten dat er niets te melden valt over zijn toekomst in de koningsklasse, al kon hij niet bevestigen dat hij zijn Red Bull-contract volgend jaar uitdient.

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De huidige samenwerking met de Oostenrijkse renstal loopt nog tot en met 2028, maar volgens ingewijden kan de Nederlander middels speciale exit-clausules onder zijn contract uitkomen. Deze clausules zouden tijdens de zomerstop in werking treden.

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