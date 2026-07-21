Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft gereageerd op de uitspraak van Toto Wolff dat zijn Mercedes over ‘de sterkste motor’ van het veld beschikt. De krachtbron van Red Bull werd juist eerder door de FIA aangewezen als sterkste van de grid, waardoor de renstal kostbare doorontwikkelingskansen misliep. Mekies reageert echter kalm: ‘Toto heeft inderdaad gelijk, we zullen zien wat er gebeurt’.

Een opvallend moment na de GP België. Tijdens de analyse van Toto Wolff van de race op Spa-Francorchamps, gaf de teambaas toe dat Mercedes over ‘de sterkste krachtbron’ van het veld beschikt. Terwijl de FIA eerder nog de motor van Red Bull bovenaan de motorranglijst voor de ADUO zette. “We doen ons uiterste best als team. We hebben de sterkste krachtbron, een sterke auto die in staat is om te winnen”, zei Wolff echter, tegen Sky F1.

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Hoewel Wolff hiermee verwees naar de krachtbron in zijn geheel – niet alleen de verbrandingsmotor waarop de FIA de motorranglijst baseerde – zorgde het voor verbazing in de paddock. Ook Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd gevraagd naar de uitspraken van de Mercedes-teambaas.

‘Toto heeft gelijk’

“Ik denk dat Toto gelijk heeft,” zei de Fransman. “Ik denk ook dat ze de sterkste motor hebben. Ze hadden dit weekend (op Spa-Francorchamps, red.) zeker weer een aanzienlijk voordeel op het rechte stuk. Maar dit is niet het eerste weekend; ze hebben bijna elk weekend een voordeel op het rechte stuk. Dit weekend was het iets meer vanwege de gevoeligheid van het circuit. Dus we zullen zien wat er gebeurt. De tweede periode loopt ten einde in Boedapest. We zullen zien wat er gebeurt.” Na het einde van de tweede periode oordeelt de FIA opnieuw of Mercedes wederom recht heeft op nieuwe ontwikkelingskansen voor de krachtbron onder de ADUO-regeling.

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