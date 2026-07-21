Toto Wolff heeft bevestigd dat alle Formule 1-auto’s met een Mercedes-motor tijdens de start van de GP van België kampten met een gebrek aan energieafgifte. Vooral George Russell werd hard geraakt door het batterijprobleem, waardoor hij direct meerdere posities verloor. Kort daarna belandde de Brit na een botsing met Lewis Hamilton in de grindbak, waarmee zijn race al in de openingsronde ten einde kwam.

Volgens Wolff speelde het probleem bij alle Mercedes-klanten, al werd Russell het zwaarst getroffen. “Alle Mercedes-motoren hadden na bocht één een gebrek aan energie, dus dat gold niet alleen voor George (Russell, red.)”, legde Wolff uit bij Sky Sports. “Hij werd er harder door geraakt dan Kimi (Antonelli, red.), maar ook die had er in zekere mate last van.” De 19-jarige Italiaan verloor bij de start de leiding aan Max Verstappen, al wist hij de Nederlander later weer te passeren.

‘Tekort aan vermogen is onze schuld’

“Het gaat hier om twee zaken”, benadrukte de teambaas. “Ten eerste de race en het ongeluk dat gebeurde. Dat was jammer voor ons: we verloren veel punten in het constructeurskampioenschap en George liep kostbare punten mis in het coureurskampioenschap. Daarnaast was er het probleem met alle Mercedes-motoren, waardoor we simpelweg vermogen tekortkwamen op het rechte stuk. Ook dat heeft hem flink parten gespeeld. Dat is honderd procent onze schuld.”

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Wolff nam alle verantwoordelijkheid op zich voor het gebrek aan vermogen, maar wilde Russell niet volledig vrijpleiten van kritiek. “Waarschijnlijk is de helft daarvan te wijten aan de motor, die niet zo goed was als hij had moeten zijn, en de andere helft wellicht aan zijn rijstijl.”

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