Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt nog altijd niet aan team orders voor zijn twee coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. De jonge Italiaanse coureur breidde met zijn zege op Spa-Francorchamps zijn voorsprong op zijn teamgenoot in het wereldkampioenschap verder uit. Voor Wolff is dat nog geen reden om eventueel Kimi Antonelli vanaf nu de voorkeur te geven: ‘We zouden nooit een overwinning van een van de coureurs afnemen’.

Andrea Kimi Antonelli heeft met zijn winst van de GP België zijn voorsprong in het coureurskampioenschap verder uitgebreid. De WK-leider staat nu 45 punten voor op tweede plaats Lewis Hamilton en vijftig punten op teamgenoot George Russell. Toch is de voorsprong van Kimi Antonelli nog geen reden voor teambaas Toto Wolff om na te gaan denken over team orders.

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Het doel van de Oostenrijker voor zijn twee coureurs in België was vooral geen herhaling van het gevecht in Barcelona. Door de strijd tussen Russell en Kimi Antonelli om de tweede plaats kon uiteindelijke winnaar Hamilton toen aan de horizon verdwijnen. “Na de lessen die we in Barcelona hebben geleerd, was de missie die we ons voor (de zondag op Spa, red.) hadden gesteld dat we geen tijd gaan verspillen aan het vechten met elkaar op de baan” vertelde Wolff aan de media.

‘Zouden nooit een overwinning van de coureurs afnemen’

“We willen geen jojo-effect, waardoor we door een Ferrari of een Red Bull die ons op de hielen zit, een overwinning kunnen mislopen”, vervolgt de Mercedes-teambaas. “Zoals in Barcelona gebeurde. Zonder de uitvalbeurt zou Kimi de race namelijk hebben gewonnen. Sindsdien geven we altijd de voorkeur aan een raceoverwinning. Of het nou voor Kimi of George is. We zouden nooit een overwinning van een van de coureurs afnemen. Dus als George op dat moment aan de leiding ligt, ook al staat hij achter in het kampioenschap, zouden we dat in die fase van het seizoen niet doen (team orders geven, red).”

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De discussie over team orders bij Mercedes laaide weer op, nadat Kimi Antonelli in België zijn zesde zege van het seizoen pakte. Russell bleef door zijn uitvalbeurt in de openingsronde puntloos achter. Wolff onthult hoe hij de Brit er weer bovenop probeert te helpen. “Ik denk dat alle coureurs – in ieder geval degenen met wie ik heb samengewerkt – wanneer ze moeilijke periodes doormaken, en dat overkomt elke sporter wel eens, een manier moeten vinden om zich te motiveren of weer op te krabbelen”, aldus de Mercedes-teambaas. “George heeft zijn eigen manier, en ik probeer hem zeker te help. Ik ken hem al zo lang. Ik begrijp de frustraties, en het team staat voor honderd procent achter hem.”

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