Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vond de tijdstraf voor zijn coureur Lewis Hamilton tijdens de GP België wel heel erg ‘streng’. Eerder werden, volgens de Fransman, vergelijkbare incidenten in de eerste ronde van een Grand Prix dit seizoen bestempeld als ‘race-incident’. “En in dit geval had Russell voldoende ruimte om naar links uit te wijken”, voert Vasseur nog als argument aan waarom ook de aanvaring tussen Hamilton en zijn oud-teamgenoot een race-incident had moeten zijn.

Lewis Hamilton reed tijdens de eerste ronde bij Les Combes op Spa-Francorchamps tegen de Mercedes van George Russell aan. De Brit spinde vervolgens in het grind, waardoor zijn GP België er al meteen op zat. Hamilton kon wel door, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident.

‘Wel erg streng’

Volgens Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was de straf veel te streng. “Tot nu toe werden alle incidenten in de eerste ronde dit seizoen beschouwd als race-incidenten”, vertelde de Fransman aan de op Spa aanwezige media. “En in dit geval had de coureur (Russell, red.) voldoende ruimte om niet aan de rechterkant in te halen en naar links uit te wijken. Uiteindelijk ben ik niet degene die de beslissing neemt, maar het lijkt me wel erg streng.”

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Ook Russell zelf bestempelde het moment met Hamilton als ‘race-incident’: “Ja, Lewis had meer schuld dan ik, maar hij deed niets roekeloos”, zei de Mercedes-coureur naderhand. Hamilton werd mede door de tijdstraf, en de daarop volgende botsing met een Ferrari-teamlid in de pitstraat, vierde.

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